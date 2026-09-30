Antalya Kepez'de konut vaadiyle dolandırıldığını öne sürenler savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Antalya Kepez'de konut vaadiyle dolandırıldığını öne sürenler savcılığa başvurdu

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Antalya Kepez\'de konut vaadiyle dolandırıldığını öne sürenler savcılığa başvurdu
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Antalya Kepez'de çok sayıda kişi, müteahhit A.İ.'nin konut vaadiyle kendilerini dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan biri, pazarcılıkla biriktirdiği 7 milyon lirayı 3 yıl önce verdiğini ancak ne evini ne parasını alabildiğini söyledi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde çok sayıda kişi, müteahhit A.İ. tarafından konut vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yıllarca biriktirdiği 7 milyon lirasını 3 yıl önce A.İ.'ye verdiğini belirten Fatima Aytar (58), "Pazarda kuru ekmek yiyerek biriktirdim. Tarlamı, altınlarımı verdim. Ne evimi alabildim ne paramı" dedi.

Antalya'da çok sayıda kişi, konut sahibi olma vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa başvurdu. İddiaya göre; müteahhit A.İ., 2023 yılından itibaren Kepez'de yapılacağını söylediği konut projelerini gösterip vatandaşlardan para topladı. Ödemelerin banka hesapları, kredi kartı ve elden yapıldığı, bazı kişilerin ise altınlarını verdiği öne sürüldü. Aradan geçen süreye rağmen konutların teslim edilmediği ve ödenen paraların geri verilmediği iddia edildi. Mağdurların, avukatları aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan dilekçede, şüpheliler hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' kapsamında işlem yapılması talep edildi.

'KENDİSİNİ VARLIKLI VE GÜVENİLİR BİRİ OLARAK TANITTI'

Pazarcılık yaparak yıllarca biriktirdiği parayı ev alma hayali ile müteahhide verdiğini kaydeden Fatima Aytar, "Ben Elmalı'da yaşıyorum. 2023 yılında ev almak istedim. Oğlumun evinin yanında bir inşaat alanı gördük. Orada bir çukur açılmıştı ve inşaat yapılacağını düşündük. Bir ev sahibi olabilmek için müteahhitle görüştük. Henüz ortada olmayan evlerin fotoğraflarını ve projelerini göstererek, 'Size buradan ev vereceğim, geldiğinizde ışıklar yanıyor olacak' dedi. Kendisini de çok varlıklı ve güvenilir biri olarak tanıttı. Çevreden de kendisi hakkında iyi şeyler duyduğumuz ve ailesinin soyadını bildiğimiz için güvendik. Bize evin 8 ay içerisinde teslim edileceğini söyledi" dedi.

Tüm birikimini kaybettiğini belirten Aytar, "Ben de yıllarca çalışarak elde ettiğim birikimlerimi ev sahibi olabilmek için verdim. 6 dönümlük tarlamı sattım ve parasını verdim. Bunun yanında 70 adet çeyrek altınımı, 3 bin dolarımı ve 1 yıllık dükkan kiramdan elde ettiğim parayı verdim. Toplamda 7 milyonu buldu. Bu paraları kolay kazanmadım. Pazarcılık yaparak, yıllarca çalışarak biriktirdim. Pazarda kuru ekmek yiyerek para biriktirdiğim günler oldu. Kendime ayakkabı, kıyafet almayıp elimdekilerle idare ettim. Bütün bunları bir evim olsun diye yaptım" ifadelerini kullandı.

'NE EVİMİ ALABİLDİM NE PARAYI'

2023 yılından bu yana parasını alabilmek için uğraştığını ifade eden Aytar, "Aradan 3 yıl geçti. Ne evimi alabildim ne de verdiğim paraları. Daha sonra telefonlarımıza da cevap vermemeye başladı ve bizi engelledi. Şu anda kendisine ulaşamıyorum. Bütün birikimimi kaybettim. Maddi olarak çok zor durumdayım. Yaşananlardan dolayı şikayetçi oldum ve hukuki süreci başlattım" diye konuştu.

İzmir'de yaşayan Selçuk Duyar ise "Antalya'da son yıllarda iş yapan bir ailenin soyadına güvendim. İnşaat projesi olduğunu söylediler ve alana gittik. Sözleşmeyi yaptıktan 6 ay sonra inşaatın başladığını söylediler ama hiçbir şey yokmuş. Mağdur edildim" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Mağdur sayısının artabileceğine dikkati çeken Avukat Doğanay Akbaş, "Antalya'da, özellikle Kepez bölgesinde çok sayıda inşaat faaliyetiyle bilinen bir aileyle ilgili birden fazla mağdur başvurmuştur. Müvekkillerimizin beyanlarına göre, söz konusu ailenin çeşitli mensupları, 2023 yılından itibaren insanlara projeden konut satışı yapılacağı vaadinde bulunarak yüksek miktarlarda para tahsil etmiştir. Mağdurlardan alınan paraların bir kısmı banka havalesi ve EFT yoluyla gönderilmiş, bir kısmı kredi kartlarından tahsil edilmiş, bir kısmı ise sözleşmeler imzalanarak elden verilmiştir. Ayrıca altın teslim eden mağdurların da bulunduğu tarafımıza aktarılmıştır. Her bir müvekkilimiz yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturmalar halen devam etmektedir" dedi.

PARA TRAFİĞİ 20 MİLYON TL'Yİ AŞABİLİR

Soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ifade eden Avukat Akbaş, "Farklı tarihlerde aynı aileden birden fazla kişinin hesaplarına yüksek miktarlarda para gönderildiğine ve bu kişiler arasında da çeşitli para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin iddialar bulunmaktadır. Yalnızca bize başvuran müvekkiller bakımından söz konusu tutar 10 milyon TL'nin üzerindedir. Müvekkillerimizin aktardığı bilgilere göre aynı kişilerle benzer şekilde işlem yapan başka mağdurların da bulunduğu iddia edilmektedir. Bu kişiler de hesaba katıldığında toplam para trafiğinin 20 milyon TL'nin üzerinde olabileceği ifade edilmektedir. Müvekkillerimize göre, kendilerine vadedilen projelere ilişkin fiilen başlamış bir inşaat, gerçekleştirildiği gösterilebilen bir arsa alımı veya projenin hayata geçirildiğine dair somut bir emare bulunmamaktadır. Beklentimiz, tüm iddiaların, para transferlerinin, sözleşmelerin ayrıntılı biçimde araştırılması, mağdurların zararlarının giderilmesi ve soruşturma sonucunda suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin yapılmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaAntalyaGüncelEmlakKepezSuçSon Dakika

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