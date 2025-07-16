Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 00:35
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, gösteriler ve dinletilerle sürdü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, Türk milletinin büyüklüğünü 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Fetullahçı terör örgütü mensupları, sizler büyük bir ihanet yaptınız ama bu kirli ihanetin sonucunu sadece siz çekmeyeceksiniz. Eğer Türkiye'ye sönmez Türk kanunlarına teslim olmazsanız çocuklarınız ve torunlarınız kirli ihanetin cezasını çekmeye devam edecekler." dedi.

Alanya ilçesinde düzenlenen program ise Şelale Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hükümet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da ülkeyi bölme, parçalama, cumhuriyeti yok etme, milli egemenliği yok etme girişiminin yaşandığını söyledi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

İlçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri öncesi hükümet konağı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından protokol üyeleri meydanda açılan 15 Temmuz temalı resim sergisini gezdi.

Serik ilçesinde Tuzcuoğlu camii önünden başlayan demokrasi yürüyüşü Çınaraltı Meydanı'nda hazırlanan program alanında sona erdi.

Kaş ilçesinde de yüzlerce kişi dev Türk bayrağı açtı, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehter eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Muğla

Bodrum Kaymakamlığınca Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, 15 Temmuz video gösterisi, ardından Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın konuşmasıyla devam etti.

Gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması, ardından da öğretmenlik korosunun "Kahramanlık Türküleri" konseriyle sürdü.

Günün anlam ve önemi belirten şiirlerin de seslendirildiği gecede slayt gösterisi de yer aldı. Törene, ilçe protokolü katıldı.

Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Kaymakam Murat Atıcı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Burdur

Burdur Valiliğince Köprübaşı mevkisinden başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dua edildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, 15 Temmuz ruhunun, vatan sevgisinin, özgürlük aşkının ve millet olma bilincinin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu söyledi.

Programda Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, şehitlerin emaneti olan vatana gençler olarak sahip çıkacaklarını kaydetti.

Anma programında sancak yürüyüşü yapan gençler, Vali Bilgihan'a sancağı teslim etti.

Program, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Durmaz "30 Kuş" şiirini seslendirdi, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından kahramanlık marşları söylendi ve İl Müftülüğü ilahi korusunun ilahiler söylemesiyle devam etti.

Burdur'un Kemer ilçesinde de vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaparak, meydanda demokrasi nöbeti tuttu.

Isparta

Isparta'da da belediye önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidin anısına 253 balon bırakıldı.

Etkinliğe, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kurum müdürler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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