Antalya Muratpaşa\'da Engelsiz Kafe bireyleri Cumhuriyet Bayramı\'nı yürüyüşle kutladı

Antalya Muratpaşa'da Engelsiz Kafe bireyleri Cumhuriyet Bayramı'nı yürüyüşle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli bireyleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bando gösterisi ve cadde yürüyüşü yaptı. Kırmızı beyaz kıyafetli bireylerin bayrak sallayarak marş seslendirdiği yürüyüşü vatandaşlar ilgiyle izledi.
(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli bireyleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları bando gösterisiyle cadde yürüyüşü gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli bireyleri, Cumhuriyet Bayramı'nı bando gösterisi ve cadde yürüyüşüyle kutladı. Kırmızı beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katılan bireyler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak marşlar seslendirdi. Çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.
Kaynak: ANKA
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