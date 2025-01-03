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Antalya Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

Antalya, 2024 yılında 17.3 milyon ziyaretçi ile tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

03.01.2025 13:10
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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2024 yılında toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Antalyamıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı! Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2024 yılında 17 milyon 287 bin 103 ziyaretçinin gittiği Antalya'nın, tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak bir rekorlar yılı yaşadığını belirtti. Ersoy, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık! 2024 yılında Antalya'mızın turizmdeki büyük başarısına yakından tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biri olan şehrimiz, toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak adeta bir rekorlar yılı yaşadı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması: 1- Rusya, 2- Almanya, 3- İngiltere.

Antalya'mıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı. Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya turizmi; doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle büyümeye ve Türkiye'yi bir turizm merkezi olarak zirvede tutmaya devam ediyor.  Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılında yeni rekorlara imza atmayı diliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 12 aylık döneminde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile birinci; Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile ikinci; İngiltere 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

Geçen yılı yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu.

Aralık ayında 81 bin 244 Alman turist geldi

Antalya'ya aralık ayında gelen turist sayısı, 318 bin 641 olarak kaydedildi. Aralık'ta kente en çok ziyaretçi, 81 bin 244 ile Almanya'dan gelirken; Rusya Federasyonu 46 bin 793 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 34 bin 170 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.

Kaynak: ANKA

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