Antalya rüşvet davasında mağdur olarak dinlenen 9 iş insanı sanık sandalyesine oturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in de yargılandığı davada sanık sayısı 41'den 50'ye yükseldi. Mahkemenin, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen iş insanları hakkında 'rüşvet verme' iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine hazırlanan ek iddianameyle 9 kişi daha sanık olarak dosyaya dahil edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

702 SAYFALIK İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAĞDUR SIFATINDAKİ 9 İŞ İNSANI SANIK OLDU

Geçen duruşma dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan 9 iş insanı ile davanın tutuksuz sanıklarından belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ek iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 24 sayfalık iddianamede, iş insanlarının belediyeyle yürüttükleri işlemler sırasında verdikleri öne sürülen para ve taşınmazlar mercek altına alındı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; Yusuf Y., Hakan I., Mehmet Akif K., Sezgin K., Mehmet Salih A., Demir D., İbrahim T., Fikret B. ve Muvaffak E.'nin 'rüşvet verme', Serkan T.'nin ise 'yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sezgin K. ve Mehmet Salih A.'ya ayrıca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması yöneltildi.

Bazı iş insanlarının belediyeden hak edişlerini alabilmek, iskan ruhsatı çıkartabilmek veya tapu işlemlerini tamamlayabilmek için para ya da taşınmaz vermek zorunda kaldıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Savcılık ise bu olayların bir bölümünde 'İcbar suretiyle irtikap' suçunun gerektirdiği baskı unsurunun oluşmadığı kanaatine vararak, daha önce mağdur olarak değerlendirilen kişilerin 'Rüşvet verme' suçundan yargılanmasını istedi. Serkan T.'ye ilişkin eylemde ise savcılık, diğerlerinden farklı olarak baskı unsurunun bulunduğunu değerlendirerek 'İcbar suretiyle irtikap' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Ek iddianameyle birlikte daha önce dosyada 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alan 9 kişinin de sanık olarak dahil edilmesiyle, 2'si tutuklu 50 sanığın yargılanmasına Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyaya eklenen sanıkları dinledi.

SEÇİM DESTEĞİ OLARAK 25 MİLYON LİRA İSTENDİĞİNİ ANLATTI

Hakkında hazırlanan ek iddianamede 'Rüşvet verme' suçlaması yöneltilen iş insanı Yusuf Y., "Yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek bana, 'Zaten sen oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın' dedi. Mustafa Gökhan Böcek ise ofisime geldi. Önce seçim desteği olarak 25 milyon lira istedi. Ben 8,5 milyon liraya razı oldum. 'Sen parayı gönder, sonrasında ben sana hak ediş ödemesi yaptırtacağım. Belediyede iş yapıyorsun, seçim var, katkıda bulunmak zorundasın' dedi. Yani bu parayı kendi irademle, bağış anlamında vermedim. Vermek zorunda kaldım" dedi.

Ayrıca Gökhan Böcek'e boşanma aşamasında olduğu dönemde 30 milyon lira ödeme yaptığını belirten Yusuf Y., "Gökhan yanıma geldi ve 30 milyon liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile ayrılmıştı, şu anki eşi Zuhal Böcek ile evlenmesi gerektiğini söyledi. Şu anki eşi hamileydi. Ben de verdim. Ama bu parayı da gönüllü vermedim" diye konuştu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hakan I. ise "Biz 2016 yılında iskan için Konyaaltı Belediyesi'ne başvuru yaptık. Bize, 'Bekleyin' dendi. Aylarca bekledik. Bir süre sonra 1 dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiği söylendi. Biz bu durumun olamayacağını söyledik ama bu daireyi mecburiyetten zorla verdik. Bina tamamen bitmişti, o halde dahi iskanı 2017 yılının Şubat ayında verdiler. İsmail E.'ye tapu devri yaptık, sonrasında iskanı alabildik. Biz bu projeyi zor şartlar altında tamamladık" ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisi Mehmet Akif K., Tuncay S.'nin Muhittin Böcek'e verilmek üzere daire istediğini belirterek, "Daha önce suçtan zarar gören olarak ifade verdim. İnşaatını tamamladığımız inşaat için Konyaaltı Belediyesi'nden iskan ruhsatı istedik. Tüm iletişimimiz Tuncay S. ile gerçekleşti. Biz iskan karşılığı daireyi Muhittin Böcek için verdik. İskan süreci aslında zor bir süreç, biz tüm evrakımızı eksiksiz teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Ek iddianamede 'Rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla 'sanık' sıfatına geçen Sezgin K., "Kentsel dönüşüm olarak ilan edilen Kepez ilçesi Güneş Mahallesinde yer alan toptancı halinin karşısındaki alanı ihale karşılığı aldım ve inşaatım başladı. İşlerimde aksama vardı. Serkan T., dükkan istedi. 5 dükkandan 4'ünü Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendine istedi. Daire satışlarımız yavaşlamaya başlamıştı. Muhittin Böcek ile parasal anlamda hiç görüşmedim, bu görüşmeleri Serkan ile yaptık. Serkan beni Muhittin Böcek ile baş başa bile bırakmadı. 8 bin sayfa hak edişimiz olduğunu kanıtlayabilirim. Takdir almam gerekirken şu anda buradayım. Cezaevine girdim. Kötü koşullarda kaldım. Mağduriyetim gerçektir. İnşaat yaptığımız alan 10 yıldır ihaleye çıkıyordu kimse almıyordu. Ben riske girdim ve aldım" dedi.

İnşaat projelerinin ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet verildiği iddiasını reddeden İbrahim T., "Bana iftira atılıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Antalya'da inşaat yapıyorum. Tuncay K. o dönemde belediyede memurdu. Altıntaş'ta 3 projem vardı. Birisini Tuncay K.'nin eşi Özlem Yıldız K. çizdi. Ben inşaatlarımın iskanlarını zaten alamadım. Tuncay K. duruşma arasında yanıma geldi. Ağlayarak özür diledi. Benim gerçekten bir suçum yok" diye konuştu.

3 SANIK İÇİN ZORLA GETİRME KARARI, DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya katılmayan 2 sanık hakkında zorla getirme, sanık Demir D. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Mahkeme salonuna gelmeyen sanıkların ifadelerinin alınamaması sebebiyle duruşma ertelendi.