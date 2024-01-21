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Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

Antalya sahillerine vuran cansız bedenlere bir yenisi daha eklendi. Aksu ilçesindeki 5 yıldız bir otelin çalışanları sahilde erkek cesedi bulurken, Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi. Polis sahillere vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

21.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 13:38
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi.

CESEDİ OTEL ÇALIŞANLARI BULDU

Aksi Kemerağzı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları tarafından saat 10.30 sıralarında sahilde ceset görüldü. İhbarla olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

DÜN MANAVGAT'TA 2, SERİK'TE 1 CESET BULUNDU

Öte yandan geçen çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

GÖÇMEN TEKNESİ İDDİALARI

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi
Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6\'ya yükseldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Murat Sarıal: MÜSLÜMAN GÖÇMENLER VE MÜSLÜMAN GAZZELİLER SAHİLE VURUYOR. YAZIK MÜLÜMANLIGIMIZA ÇOK YAZIK AKLIMIZA Yanıtla 53 30
  • Serkan ergezer : ÇOK GÜZEL GÖÇ MÜLTECİ SIĞINMACI KACAKCİLİGİYLA MUCADELE EDİYORUZ HÂLE BAK Yanıtla 6 32
  • Necati Kaya: Bunu yazacağına bu insanlar ülkelerinden niye ölümü göze alarak kaçiyor diye düşün. 5 11
  • Aykut Catal: Cesetlerin çoğu çürümüş veya parçalanmiş vaziyette. İhtimaller dahilinde Libyada yaşanan sel felaketinde denize sürüklenerek kaybolan insanlar da olabilir. Her ne şekilde olursa olsun bir insan bu şekilde can vermeyi haketmiyor. Yanıtla 6 1

Manavgat, Antalya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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