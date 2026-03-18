Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
18.03.2026 13:47
Antalya ile çevre iller Muğla, Isparta ve Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunma, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra askeri erkan ve beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Şahin törende yaptığı konuşmada, milletin istikbali ve istiklali uğruna en kıymetli varlıklarını feda ederek bu toprakları emanet eden aziz şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Şehitlerin fedakarlığıyla yükselen Cumhuriyeti aynı inanç ve sorumlulukla yarınlara taşımaya kararlı olduklarını belirten Şahin, "Türkiye yüzyılının sizlerden aldığımız ilhamla inşa ederken, emanetiniz olan cennet yurdumuzu milletçe birlik ve beraberlik içinde daha güçlü kılma azmini taşıyoruz. Ay yıldızımızın ışığı yolumuzu aydınlattığı müddetçe aziz hatıranız yüreğimizde yaşayacaktır. Ruhunuz şad olsun." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul da vatan toprağının kutsallığının tüm dünyaya haykırıldığı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin gününü yad etmek, hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını kaydetti.

Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Program, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Tarihe Sığmayanlar" adlı sunumun ardından sona erdi.

Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin milletin inanç fedakarlık ve birlik ruhunun en güçlü simgelerinden olduğunu söyledi.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Akbıyık, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu ruhun gelecek nesillere aktarılacağını ve vatanın sonsuza dek korunacağına kaydetti.

Akbıyık daha sonra beraberindekilerle Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek, dua etti.

Törene, İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda da anma programı gerçekleştirildi.

Muğla Turgut Reis Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale Ruhu, Gençliğin Yolu" isimli oratoryo sahnelendi.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da Karaağaç Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende, Isparta Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, şehit aileleri, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Dr. Yunus Erme Kahramanoğlu, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Erin ve protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Burdur'da şehitlikte gerçekleştirilen tören, çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve beraberindeki protokol üyelerince şehit mezarlarına çiçek bırakıldı, dua edildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda devam eden anma programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü mesajı okundu.

Ardından, Ercan Akın Fen Lisesi okul korosu türküler seslendirildi, "Kınalı Kuzuların Destanı" adlı tiyatral gösteri yapıldı.

Anma programının ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Dolunay ve öğrencileri tarafından atık malzemelerden yapılan "Şehitlik Anıtı" sergisi ziyaretçiler tarafından gezildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Antalya ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
