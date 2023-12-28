Antalyaspor futbolcusunun oğlu ve kayınpederinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın (23) kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık Karakaş, ilk duruşmada, olay anında alkolün etkisinde olduğunu itiraf etti