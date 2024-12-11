Araç Dolandırıcılığı Operasyonu

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(İSTANBUL)- İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde, kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini "change" işlemi yaparak başka araçlara uyarlayıp satışa sunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 araç ele geçirilirken, 18 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini, yasa dışı yollarla başka araçlara uyarlayarak "change" işlemi yapıp satışa sunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'unun yurt dışı menşeli, 5'inin hacizli, 1'inin ise menşeinin belli olmadığı tespit edildi.