Araçlarda sahte ekspertiz ve kilometre düşürme iddiasıyla 18 zanlıdan 14'ü yakalandı - Son Dakika
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Araçlarda sahte ekspertiz ve kilometre düşürme iddiasıyla 18 zanlıdan 14'ü yakalandı

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İstanbul ve Muğla'da 19 adrese düzenlenen operasyonda, kilometre düşürüp sahte ekspertizle araç sattıkları öne sürülen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken ikametlerde araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi.

İstanbul ve Muğla'da, ikinci el araçların kilometrelerini düşürüp ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla hasarsız gibi sattıkları öne sürülen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi yakalanırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet göstererek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasar kaydı bulunmayan araçlar gibi sattıkları, bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar sonucunda 18 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbulGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Araçlarda sahte ekspertiz ve kilometre düşürme iddiasıyla 18 zanlıdan 14'ü yakalandı - Son Dakika
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