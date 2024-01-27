 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arap Ülkeleri UAD'nin İsrail Aleyhine Kararlarından Memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Arap Ülkeleri UAD'nin İsrail Aleyhine Kararlarından Memnun

Arap ülkeleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararlarına memnuniyetle karşılık verdi. Fas, Moritanya, Libya, Dünya İslam Birliği ve Adalet ve İhsan Hareketi, UAD'nin kararlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kararlar, Filistinlilerin himayesinin sağlanması ve sivillerin hedef alınmasına karşı duruşuyla uyumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Cezayir, Umman Sultanlığı, Yemen, Tunus, Sudan, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği de karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Arap Ülkeleri UAD\'nin İsrail Aleyhine Kararlarından Memnun
27.01.2024 - 22:31,
Abone Ol

Arap ülkelerinden, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin memnuniyet açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Fas, Moritanya ve Libya'nın yanı sıra, Merkezi Mekke'de bulunan Dünya İslam Birliği (Rabıta) ve Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan açıklamalarda, UAD'nin İsrail aleyhindeki kararlarından duyulan memnuniyet aktarıldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan kararların, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından Filistinlilerin himayesinin sağlanması için gerekli tedbirlerin acil ve zorunlu olduğuna ilişkin sözleriyle uyumlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Fas Krallığının, Filistin halkının başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının meşruiyeti ve sivillerin hedef alınmasına karşı olduğu konusunda Filistin davasının daima destekçisi olduğu vurgulandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, UAD'den çıkan kararla insanlık ve hukukun zafere ulaştığı, kararın acil bir ateşkes için temel teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Karardan duyulan memnuniyeti dile getiren Menfi, mahkemenin hükmünün uluslararası adalete dönük önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UAD'nin kararından duyulan memnuniyet belirtildi.

Açıklamada Gazze'ye yönelik yürütülen acımasız saldırıların derhal durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yinelendi.

Arap dünyasındaki uluslararası örgütler düzeyinde de karar memnuniyetle karşılandı.

Dünya İslam Birliği (Rabıta) karardan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği yazılı açıklamasında, "Uluslararası toplumun savaşı ve yıkımı durdurma ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere koruma ve insani yardım sağlama çabalarını sürdürmesinin önemine" vurgu yapıldı.

Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan açıklamada da UAD kararlarının İsrailli yetkililerin Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabının sorulması için imkan tanıdığı ifade edildi.

Hareketin Dışilişkiler Ofisi Başkanı Muhammed Hamdavi açıklamada, kararın "her ne kadar Güney Afrika ekibi tarafından sunulan kesin deliller, işlenen suçların dehşeti ve özgür halkların arzularının düzeyine ulaşmasa da, yine de İsrail'deki yetkililerin sorumlu tutulmasının yolunu açtığına" dikkati çekti.

UAD kararlarının ardından, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Cezayir, Umman Sultanlığı, Yemen, Tunus, Sudan'ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği de yaptıkları açıklamalarla karardan duydukları memnuniyeti duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Fas, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri UAD'nin İsrail Aleyhine Kararlarından Memnun - Son Dakika


22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı

Son Dakika
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 22:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Arap Ülkeleri UAD'nin İsrail Aleyhine Kararlarından Memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement