Arap Ülkelerinden Gazze Ateşkesi Destekleri

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Arap ülkeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "anlaşmaya bağlı kalmanın ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasının" önemi işaret edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ile diğer tüm Filistin ve Arap topraklarından tamamen çekilmesinin ve yerinden edilenlerin kendi bölgelerine geri dönmesinin gerekliliğine" vurgu yapıldı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının" önemine dikkati çekilen açıklamada, " Katar, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılmasındaki çabaları" takdir edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu anlaşmanın, "45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan acımasız İsrail saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesini umduğu" belirtildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bin Zayid, anlaşmanın "Gazze'de yaşanan acılara son verilmesinin önünü açması, daha fazla can kaybını önlemesi ve Gazze'deki krize ve trajik koşullara son vermesini umudunu" kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanı, "her iki tarafın da (İsrail ve Hamas) varılan anlaşmalara ve taahhütlere uyması gerektiğini" vurguladı.

Dışişleri Bakanı Bin Zayid, "Uluslararası toplumun, Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemesinin yanı sıra iki devletli çözümü ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesi gerektiğini" bildirdi.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmadaki arabulucuların çabalarından övgüyle söz edilirken, anlaşmanın "Gazze'deki savaşı sona erdirmesi ve yaşanan acılara son vermesinin ümit edildiği" belirtildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, soykırıma maruz kalan Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasının hızlandırılması gerekliliği çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı büyük acıların sonrasında ortaya çıkan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı" aktarıldı.

Libya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlama yönündeki umudunu dile getirdi.

X hesabından açıklama yapan Menfi, Filistin meselesinin Libya halkının temel meselesi olmayı sürdüreceğini teyit etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Filistin halkının direnişinin övgüye layık olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımın ardından Gazze'nin yeniden imarı çağrısında bulunuldu.

Ürdün, Katar, Mısır ve Lübnan da Gazze'deki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.