Arınç, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrıda bulundu - Son Dakika
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Arınç, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrıda bulundu

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Arınç, Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmadığını vurgulayarak, Kurtulmuş'tan Atalay'ı meclise davet etmesini istedi.

09.08.2024 21:47
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(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı geldi. "Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir" diyen Arınç önceki yıllarda AYM ve AİHM kararlarına uymayı ödev bildiklerini kaydetti.

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı geldi. AYM ve AİHM kararlarını kurumların uygulaması gerektiğini belirten Arınç, Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engelin kalmadığını vurguladı. Arınç, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Anayasa hükümleri gayet açıktır ve bu anayasa bugün uygulanmak üzere yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarıyla ilgili bu kurumların verdikleri kararları uygulamak mecburiyeti de hemen hemen ilgili her maddesinde yazılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıldan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde. 2014 yılından bu yana bu anayasaya göre seçiliyor, bu anayasaya göre ant içiyor ve bu anayasaya göre YÖK ve HSK üyelerini atıyor, yargıtay başsavcısını ve Anayasa Mahkemesi üyelerini seçiyor. Anayasada kendine tanınan bütün hak ve yetkileri kullanıyor.

"Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır"

Birkaç yıl öncesine kadar biz hem 90. madde hem 148'den 153. maddelerine kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, AİHM kararlarına uymayı kendimize bir vecibe biliyorduk. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin defaatle verdiği kararlar ortada; ki en son 10'a 4 bir karar vermiş görünüyor ve o 4 üyenin de esastan bir itirazları yok, usulden itirazları var. Durum böyle iken Can Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bunun uygulanması gerekir. Çünkü bu anayasaya göre bu kararlar uygulanmalıdır. Geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu konularında mevcut olan düşüncelerim bugün de aynen devam ediyor. Bu yüzden Sayın TBMM başkanımıza seslenmek istiyorum.

Sayın Numan Kurtulmuş, değerli meclis başkanımız; sizi geçmişten bu yana tanır, sever ve takdir ederim. Sizinle birlikte siyaset yaptık. Siz ayrıca iki siyasi parti genel başkanlığı da yaptınız. Aileniz, ilmi birikiminiz, taşıdığınız unvan, örnek bir aile olmanız ve meclisimizi de bugüne kadar onurlu bir şekilde temsil etmeniz konusunda sizleri her zaman takdir ettim. Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir. Bu kişi seçildi, mazbatasını aldı. Meclise geldi, meclis komisyonlarına seçildi fakat ant içmesi mümkün olmadı. Şu anda yasama görevine katılamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur."

Ordinaryus profesör Ali Fuat Başgil'in cümlelerini Kurtulmuş'a hatıtlatan Arınç açıklamasına şu cümlerle son verdi:

" TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım"

"Hatırlayacaksınız, 2013 yılında Başbakan Yardımcılığım döneminde Kemal Aktaş isimli HDP'li bir milletvekili 1 yıl 8 aylık mahkumiyetinin kesinleşmesi karşısında mecliste ceza hükmü okunacak ve milletvekilliği sona erecekti. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre Nevruz'da yaptığı bir konuşma vesilesi ile bu cezayı almıştı. Söz konusu konuşmada da AİHM kararlarına göre hiçbir suç unsuru yoktu. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın görüş ve talimatlarını alarak kendi aramızda bu kanunun ilgili maddesini, "Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi..." şeklinde AİHM kararlarına uygun olarak değiştirdik. Kemal Aktaş'ın kararının TBMM'de okunmasını da Sayın Cemil Çiçek'ten rica ederek 4-5 ay geciktirdik. Sayın Başbakanımızın çok doğru bir kararı ile bu madde değiştirildi ve o günden bugüne de yürürlükte kaldı. Geçmişte bir milletvekilliğinin düşürülmesine bu şekilde karşı çıkmışken bugün neredeyse rutin bir olay gibi milletvekilliklerinin düşürülmesi vesilesiyle siyaset kurumunun zedelendiğini, siyasetçinin yıprandığını ve bu kurumun çok büyük yara aldığını düşünmekteyim. Sayın TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasi birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim. Unutmayalım ki sizin de çok değer verdiğinizi bildiğim Or. Prof. Ali Fuat Başgil'in şu sözlerini hatırlatmakta fayda görüyorum: "En iyi anayasa uygulanan anayasadır, en kötü anayasa uygulanmayan anayasadır."

Kaynak: ANKA

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