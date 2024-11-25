Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara\'da Kutlandı

Arnavutluk Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki sıcak ilişkileri ve iş birliğini vurguladı.

25.11.2024 23:28  Güncelleme: 23:30
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ARNAVUTLUK Bağımsızlık Günü, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği, Arnavutluk Bağımsızlık Günü'nü Ankara'da düzenlediği resepsiyonla kutladı. Resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, Türkiye ve Arnavutluk'un ortak tarih, kültüre dayalı bağlara ve 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilere sahip 2 ülke olduğunu ifade etti. NATO müttefikliği çerçevesinde hızla gelişen 2 ülke arasındaki iş birliğinin, 2021 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasının tesis edildiğine vurgu yapan Bakan Bak, "Münasebetlerimiz son dönemde karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerle de pekiştirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın 10 Ekim tarihinde Tiran'a yaptıkları ziyaret marjında düzenlenen YDİK 2. toplantısı ilişkilerimizi daha da ilerletmemize önemli bir zemin hazırlamıştır. Ziyaret kapsamında tarım, eğitim ve iletişim konularında akdedilen üç belge bu alanlardaki iş birliğimizi güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından YDİK marjında imzalanan Ortak Bildiri, Arnavutluk'la 2021 yılında tesis ettiğimiz Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

'TÜRK VE TÜRK- ARNAVUT ŞİRKETLERİNİN SAYISI 650'YE YAKLAŞTI'

Arnavutluk'un ekonomik ve ticari ilişkilerinde Türkiye'nin en büyük 3'üncü ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Büyükelçi Kadzadej, "Türk ve Türk- Arnavut şirketlerinin sayısı 650'ye yaklaştı. 3,5 milyar doların üzerinde yatırım stoku ile madencilik ve enerji, altyapı ve ulaştırma, bankacılık, metalurji üretimi, endüstri gibi stratejik sektörlerimize yatırım yaparak pazarımızda varlıklarını sürdürüyorlar. Ticaret hacmi, 2023'teki aynı döneme kıyasla 2024'ün ilk 9 ayında önemli ölçüde arttı. Her iki ülke de 2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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