Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin "ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağı" görüşünde - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin "ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağı" görüşünde

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bugünün Türkiye'sinin de ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağını tahmin ediyorum.

16.05.2025 16:04
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bugünün Türkiye'sinin de ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Birleşik bir Avrupa için verilen en erken önerilerden olan Fransız diplomat ve filozof Abbe de Saint-Pierre'in 18'inci yüzyıla ait planına değinen Rama, Saint-Pierre'in İspanya Veraset Savaşı ve 1713 Utrecht Antlaşması'ndan sonra Avrupa devletlerinden oluşan bir federasyon öngördüğünü anımsattı.

Bu projenin Rusya ve o dönem Osmanlı yönetimi altındaki Balkan ve Akdeniz devletleriyle işbirliğini içerdiğini aktaran Rama, "O halde, vizyon sahibi Abbe için bugünün Türkiye'sinin de ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağını tahmin ediyorum. Ancak o proje başarısız oldu." diye konuştu.

Avrupa mozaiği

Zirveye katılan liderlere hitaben Rama: "Bu, tüm Arnavut halkı için gerçekten olağanüstü bir onur. Bu ülke için çok önemli bir zamanda geldiniz." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerini, savaştan kalan açık yaralara rağmen eski düşmanların bile bir araya gelebileceğini ve sonsuz bir bağ yaratabileceğini öğrettiğini kaydeden Rama, "Avrupa bizim için hem manevi anlamda paylaşılan bir yer hem de farklı bölgelerin, dillerin ve dinsel inançların bir mozaiği." ifadelerini kullandı.

Rama, mücadelelerinin kendileri, çocukları ve Avrupa için neler yapabilecekleriyle ilgili olması gerektiğini sözlerine ekledi.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin 'ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağı' görüşünde - Son Dakika

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