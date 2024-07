Artabel Gölleri'nde 1 yaşındaki İklim Doğa Can doğayla buluştu

Güncel

Artabel Gölleri'nin en küçük kaşifi 1 yaşındaki İklim Doğa Can oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan Hasan Yavuz ve Başak Eda Can çifti, 1 yaşına giren kızları İklim Doğa Can ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na bir yürüyüş düzenledi. Minik İklim Doğa'nın adı gibi doğayla buluştuğu bu etkinlik, aile tarafından kamera ile kayda alındı.

Baba Hasan Yavuz Can, 10 kilometrelik parkur boyunca kucağında taşıdığı minik kızı ile parkın eşsiz güzelliklerini keşfederken aile, doğanın huzurunu ve güzelliklerini birlikte deneyimledi. Artabel Gölleri'nin berrak suları, yemyeşil doğası ve tertemiz havası bu yürüyüşü daha da özel kıldı.

Türkiye'nin muhteşem dağ manzaralarından biri olmasının yanında "Işıkla suyun buluştuğu zirve" ve "Yüksek zirvelerin cenneti" olarak adlandırılan Gümüşhane'nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinen Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın bugüne kadar ki en küçük kaşifi İklim Doğa Can oldu.

Baharla birlikte buzla kaplı gölleri, coşkun dereleri, görkemli şelaleleri ve renk renk çiçekleriyle adeta cennetten bir köşe haline gelen, kristal berraklığındaki sularıyla ünlü 22 göle ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlıları, eski göç yolları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunasıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar ve büyüleyici güzellikler sunuyor.

Gümüşhane'nin çatısı olarak da nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, tabiatın büyüleyici güzellikleriyle dolu bir yer olmasının yanında Osmanlı-Rus harbi döneminden kalma şehit mezarları, siperler, savaş yolları, karargah yıkıntıları bulunması nedeniyle tarihi sit alanı olarak ilan edilmişti.

2017 yılında ilk kez gittiği Artabel Gölleri Tabiat Parkını bir gün ailesiyle keşfetmeyi hayal eden Hasan Yavuz Can bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için mevsim koşullarının en uygun olduğu dönemde ailesiyle birlikte Artabel Gölleri Tabiat Parkının yolunu tuttu.

"Adı gibi Doğa ile buluşmasını sağlamak istedik"

Kızını İklim Doğa'nın doğayla buluşmasını sağlamak ve ona doğa sevgisini aşılamak için 10 kilometrelik parkur boyunca kızını kucağında taşıyan, çok sevdiği suyla oynaması için onu görebileceği en temiz doğal kaynak suyuna götüren Hasan Yavuz Can, "Kızım İklim Doğa henüz 1 yaşında ancak ona doğayı sevdirmek ve adı gibi Doğa ile buluşmasını sağlamak istedik" dedi.

Etkinliğe ait videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Hasan Yavuz Can'ın videosu yüzlerce beğeni aldı. Babasının kucağında da olsa Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndaki parkuru kat eden minik İklim Doğa Can, dağcılık kulüpleri tarafından yılın en minik dağcısı ilan edildi.

"2017 yılında ilk yürüdüğüm de bugünlerin hayalini kurmuştum"

Amatör olarak dağcılık ve trekking sporuyla ilgilendiğini kaydeden Can, "Eşim Başak Eda ve kızım İklim Doğa ile doğada vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Artabel göllerine 2017 yılında ilk yürüdüğüm de bugünlerin hayalini kurmuştum. Bir gün eşim ve çocuğum ile bu doğa harikasını keşfetmek istiyordum. Bugün de mevsim koşullarının en uygun olduğu dönemde ailecek Artabel Göllerini keşfetmeye geldik" dedi.

"Doğa bizim için bir tutku ve bu tutkuyu kızımıza da aşılamaya hedefliyoruz"

Kızına doğayı sevdirmek ve adı gibi "Doğa" ile buluşmasını sağlamak istediklerini anlatan Can, "Kızımın doğa ile bu kadar erken yaşta tanışması bizim için çok önemliydi. Bu güzel destinasyonu hatırlamayacağını bilsek dahi onun için güzel bir anı olsun istedik. 10 kilometrelik parkura güzel bir sabah kahvaltısı ile başladık. Parkur ne kadar zorlayıcı olsa da İklim Doğa'nın bu doğal oluşumları bozulmadan görebilmesi için sık sık bu tarz yürüyüşler yapıyoruz. Artabel Gölleri bizim için en farklı deneyimlerden biri oldu. Kızımız İklim Doğa'ya bölgenin dağcılık kulüpleri tarafından 'Yılın En Minik Dağcı' ödülü verildi. 10 kilometrelik parkurda kızımı tamamen kucağımda taşıdım. Kızım İklim Doğa suyla oynamayı çok seviyor. Biz de kızımızı görebileceği en temiz doğal kaynak suyuna getirdik. Her ne kadar su soğuk olsa da İklim Doğa'yı suyla buluşturduk. Ne kadar çok yorulmuş olsak da Artabel Gölleri için kesinlikle değerdi. Eşimle birlikte Gümüşhane yöresinde sık sık doğa yürüyüşleri yapıyoruz ve bu geleneği sürdürmeyi planlıyoruz. Her mevsim farklı güzellikler sunan doğa harikalarını keşfetmeye devam edeceğiz. Doğa bizim için bir tutku ve bu tutkuyu kızımıza da aşılamaya hedefliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarınızla bol bol gezin"

Babası olarak dağlara ve bu tabiata olan tutkusunu kızına da aktarmak istediğini dile getiren Can, "Bu güzel ve el değmemiş destinasyonu kızım Doğa da görsün bir anısı olsun istedim. Çocuklarınızla bol bol gezin. Para tekrar kazanılır ama zaman asla" ifadelerini kullandı.