Artvin'deki Heyelan Felaketi: 4 Arkadaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Artvin'deki Heyelan Felaketi: 4 Arkadaş Hayatını Kaybetti

Artvin\'deki Heyelan Felaketi: 4 Arkadaş Hayatını Kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucunda toprak altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi, memleketleri Giresun’da son yolculuklarına uğurlandı. Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nda çift yönlü ulaşıma neden oldu ve kurtarma çalışmaları sırasında cansız bedenlere ulaşıldı.

10.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:27
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ARTVİN'de Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), memleketleri Giresun'da son yolculuklarına uğurlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde önceki gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Giresun'un Bulancak ilçesinden Gürcistan'a gitmek için 3 arkadaşıyla yola çıkan Murat Turhan idaresindeki 28 AAB 485 plakalı otomobilin, toprak altında kaldığını tespit edildi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 19 saat süren çalışmaları sonucunda kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobile, 33 saat sonra ulaşıldı. Deniz kıyışan sürüklenen araçtaki sürücü Murat Turhan ile yanındaki Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir'in cansız bedenlerine ulaştı. 4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını altından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin ardından, toprak altındaki otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

'ACIMIZ TAZE'

Nuri Apaydın'ın ağabeyi Kenan Apaydın acılarının taze olduğunu ifade ederek, "4 arkadaş Giresun'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıkmışlar. Haber gelince babam karakola gitti. Bir olay biliniyor ama aracın kalıp kalmadığı bilinmiyordu. Daha sonra aracın tünele girdiği ama çıkmadığı belirleniyor. Bu şekilde kimlerle gittiği tespit ediliyor. Saatler sonra enkaz altından çıkardılar. Cenazemizi teslim alıp getirdik. Orada yolu açmak için enkazı arabanın üstüne attılar büyük ihtimalle; zaten bir şerit kapalıydı. Neden önce kurtarılmaya gidilmemiş de yol açılmaya çalışılmış? Anlamış değiliz. Acımız taze, bir şey diyemiyorum" dedi.

4 ARKADAŞ BULANCAK'TAN UĞURLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan 4 arkadaş için Bulancak ilçesinde Bulancak Sarayburnu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden gençlerin yakınları, gözyaşı döktü. Cenazeye, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 4 arkadaş, ilçedeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: DHA

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