 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlaması

Rize- Artvin Havalimanı'nda yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması, düzenlenen törenle kutlandı. Emine Ataman, 1 milyonuncu yolcu olarak karşılandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının önemini vurgulayarak tebriklerini iletti. Rize ve Artvin valilikleri tarafından düzenlenen törende, havalimanı kulesi ışıklandırıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Artvin Valisi Cengiz Ünsal da törende yer aldı.

Artvin Havalimanı\'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlaması
22.12.2023 - 23:34,
Abone Ol

Artvin Havalimanı'nda yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması, düzenlenen törenle kutlandı. 1 milyonuncu yolcu olan Emine Ataman'ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal ile havalimanı yöneticileri karşıladı. Törene cep telefonuyla görüntülü bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç ve ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu" dedi.

Türkiye'de ikinci kez deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 24 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı gerçekleştirilen, Rize- Artvin Havalimanı'nda, yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi. Rize ve Artvin valilikleri öncülüğünde gerçekleştiren törende, havalimanı kulesi, '1 milyonuncu yolcumuzu tebrik ederiz' yazı ile ışıklandırıldı. İstanbul'dan, Türk Hava Yolları ile Rize- Artvin Havalimanı'na gelen ve bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman'ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yerel yöneticiler ile havalimanı yönetimi karşıladı. Emine Ataman uçuş ekibi ile uçaktan inerken büyük şaşkınlık yaşarken, uçuştaki diğer yolculara çay ikramında bulunuldu. Ataman'a karşılama heyetince hediye de takdim edildi.

BAKAN URALOĞLU, GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İç Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene telefonla görüntülü bağlandı. Rize- Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımlarından olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya'dan selam gönderiyorum. Havalimanımı hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin" dedi.

'BİR MİLYONUNCU YOLCUMUZU KARŞILIYORUZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 1 milyonuncu yolcuya sürpriz yaptıklarını belirterek, "Bugün keyifli bir gün, 3-4 ay evvel ilk defa vali olarak havalimanına geldiğimizde havalimanı mülki amirimize yolcu sayımız kaç dediğimizde, 'Bu sene 1 milyon bulacağız demişti.' O zaman '1 milyonuncu yolcuyu törenle karşılayalım' dedik. İlk takvim yılında 1 milyonuncu yolcuyu bugün 22 Aralık'ta misafir ediyoruz. Bugün buradayız, 1 Ocak'tan itibaren havalimanını kullanan bir milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. O aslında ailesine sürpriz yapmış ama ona da sürpriz oldu. Bize, habersiz geldim, sürpriz yaptım ama ben sürprize muhatap oldum dedi. Bu yolcu sayısı havalimanı için çok güzel bir rakamdır" diye konuştu.

'HAVALİMANIMIZIN BÖLGEMİZE KATKISI ÇOK BÜYÜKTÜR'

Artvin Valisi Cengiz Ünsal da "Bugün Artvin'imiz ve Rize'miz için büyük bir gün. Biraz evvel Rize Valimizle beraber bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman ablamızı karşıladık. İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek. Rize- Artvin Havalimanı'nın yapımı çok önemlidir. Ekonomik değer olmasının yanında ayrıca Türk mühendislik çalışmalarının kıymetli bir örneğidir. Havalimanımızın bölgemize katkısı çok büyüktür. Nice milyonların katlanmasını diliyorum" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Ailesine sürpriz yapmak için memleketi Rize'ye geldiği yolculukta bir milyonuncu yolcu seçilen Emine Ataman ise "Annem- babam yaşlı. Kız kardeşim de hastalanmış. Onu merak ettim. Biz 10 kardeşiz ve hiçbirine geldiğimi demedim. Bu sabah aradılar ama geleceğimi haber vermedim. Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti. Trabzon olsa gelemezdik ama buradan iniyorum 20 dakikaya Hemşin'e çıkıyorum. Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım, o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize- Artvin Havalimanı ulaşımı çok kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Artvin, Rize, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlaması - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement