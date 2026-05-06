ASELSAN\'ın Yenilikçi Savunma Sistemleri SAHA 2026\'da Tanıtıldı

06.05.2026 18:29
ASELSAN, SAHA 2026 Fuarı'nda yeni savunma teknolojilerini tanıttı. Bakan Güler başarıları vurguladı.

ASELSAN, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni SAHA 2026 Fuarı'nda tanıttı. Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'de bunlara güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuarda Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi ilk kez tanıtıldı.

'ASELSANIMIZIN VE KIYMETLİ ÇALIŞANLARININ ÜRETTİĞİ DEĞERLİ ÜRÜNLERİ GÖRDÜK'

Tanıtım töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün tekrardan göğsümüzü kabartan ASELSANIMIZIN ve kıymetli çalışanlarının ürettiği değerli ürünleri gördük. Hepsi bize gurur veriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'de bunlara güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi

'SAHAYA HIZLICA TESLİM EDİLEBİLEN SİSTEMLER BAKIMINDAN ÖRNEKLER SUNULDU'

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımızla ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımla özellikle ucuz, hızlı üretilebilen ve sahaya hızlıca teslim edilebilen sistemler bakımından da örnekler sunuldu. Bunlar da bizi memnun etti. Özellikle insansız hava araçlarındaki tehditlere karşı seri üretim yapılabilecek ve savunma sanayi üretim yaklaşımımıza yeni soluk katabilecek ticari birtakım unsurları da entegre ederek ortaya konulan örneklerden ve sonuçlardan bize bahsettiler. Bunlar da bize ayrı memnuniyet verdi" ifadelerini kullandı

İSMİNİ 'HIZLI VE ANİ HÜCUMDAN' ALDI

Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojileri arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. İsmini 'hızlı ve ani hücumdan' alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor. Frekans atlamalı sinyallere karşı uygulanabilir reaktif karıştırma, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı, karıştırmaya destek amaçlı elektronik destek, sinyal yön kestirme ve konum bulma, hareket halinde elektronik taarruz yetenekleri sistemin kritik özellikleri arasında yer alıyor.

'KORAL' TANITILDI

Hava savunmasındaki oyun değiştirici etkiye sahip KORAL da aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkat çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltır. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.

GÖK VATAN'DA TEHDİTLERE GEÇİT YOK

'Dron avlayan dron' olarak dikkat çeken GÖKALP Sistemi ile, FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre; kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici dron geliştirildi.

GÖKBERK Sistemi ile yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargah binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA'lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor.

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojileri arasına giren MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 Zırhlı Araç üzerinde lansman kapsamında ilk kez SAHA'da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediliyor.

SÜRÜ İHA'LARA KARŞI EJDERHA KALKANI

ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, yüksek güçlü elektromanyetik dalga teknolojisini kullanarak özellikle sürü olarak saldıran mini/mikro İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Menzilini ikiye katlayan EJDERHA, üstünde yeni eklenen radarıyla, daha gelişmiş elektro-optik sistemleriyle ve daha gelişmiş müdahale etkisiyle müstakil çalışan bir sisteme dönüştü.

Kaynak: DHA

