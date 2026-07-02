Askeri Sağlık Sistemi Güncelleniyor

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri sağlık sistemine yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın Ay Yıldız Karargahı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesi hedeflendiğini söyleyen Aktürk, yerleşkenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edildiğini kaydetti. Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Karargahı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, TSK'nın müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır."

"ZİRVE'Yİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Karargah'ta, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini bildiren Aktürk, Türkiye'de yapılacak Zirve'nin İttifak'ın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Aktürk, "Zirve'yi, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz" dedi. Aktürk, Zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve İttifak'ın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı'na ilişkin, "30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, Aksaz Deniz Üs Komutanımız tarafından Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı, 1-2 Temmuz'da 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımız tarafından Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı ziyaret edilmekte, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Donanma Komutanımız tarafından Yunanistan Donanma Komutanı'na ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" bilgilerini paylaştı.

"1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ SİYASİ KARAR SUÇLARINI ÖRTME ÇABASI"

İsrail'in, Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, Kuneytra ve Dera'da Suriye'nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Aktürk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Bu çerçevede İsrail'in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz."

Aktürk terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin, "Geçtiğimiz hafta içerisinde yedi PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 844 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının beş bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 40 bin 134 olduğunu bildiren Aktürk, Hakkari hudut hattındaki arama-taram faaliyetinde 513 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Aktürk, "24 Haziran'da Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin ile 22 Mayıs'ta Pençe Kilit harekat bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Haziran'da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TSK'nın insani yardım faaliyetlerine ilişkin Aktürk, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağıyla yardım faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma timlerimiz ile AFAD personeli arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesileyle, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

"İSRAİL SALDIRILARINA SON VERMELİ"

Bilgilendirmenin ardından Bakanlık gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü gündeme getirdiği askeri hastenelerin yeniden açılmasına yönelik tartışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin MSB'den yapılan değerlendirmede şıunlar kaydedildi:

"İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."

Bakanlık, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tabi Malzeme Listesi'nin güncellenmesine dair soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tabi Malzeme Listesi, MSB'nin görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışmadır. Söz konusu liste harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askeri patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsamaktadır."

Kontrole Tabi Malzeme Listesi, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu güncelleme yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır. Kontrole Tabi Malzeme Listesi en son 2023 yılında güncellenmiş olup, 2026 yılı güncellemesi de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."