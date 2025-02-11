ASKİ, Avrupa Birliği Destekli Su ve Kanal İdaresi Projesine Ev Sahipliği Yaptı

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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) desteğiyle hayata geçirilen "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında Türkiye'deki 8 belediyenin su ve kanal idarelerinin temsilcilerini ağırladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, AB finansmanı ve AFD başkanlığında, İller Bankası aracılığıyla yürütülen 'Belediye Hizmetleri Projesi'ne ev sahipliği yaptı. Kapasite geliştirme projesi çerçevesinde Başkent'e gelen Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Malatya, Kilis ve Adıyaman Belediyeleri temsilcileri, 'yerel yönetimlerde içme suyu ve atık su (kanalizasyon) hizmetlerinin iyileştirilmesi'ne yönelik ASKİ'de gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Türkiye'nin güneyindeki ve güneydoğusundaki 8 ilde içme suyu, atık su, katı atık altyapı ve sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen program kapsamında ASKİ, örnek model olarak tanıtıldı. Toplantıda, ASKİ'nin organizasyon yapısı ve faaliyetleri ile sudaki kayıp kaçak yönetimine ilişkin sunum yapıldı. ASKİ'nin yönetim deneyimi, varlık yönetimi, Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi (SCADA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin uzmanlığının aktarıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadele konularındaki bilgi ve deneyimleri de paylaşıldı.

"Hepimiz hizmeti erteleme lüksü olmayan birimlerde çalışıyoruz"

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Sizler kendi belediyelerinizin çok önemli bir biriminde görev yapıyorsunuz. Çünkü su ve kanal idarelerinde çalışmak özveri gerektiriyor" dedi. Akçay, belediyelerin su ve kanal idarelerinde yılın 365 günü hizmet beklendiğine dikkati çekerek, "Yani hepimiz hizmeti erteleme lüksü olmayan birimlerde çalışıyoruz. Çalışmalarımız hep yerin altında olduğu için neler yapıldığı, ne kadar çaba gösterildiği çok anlaşılmıyor ama sadece bir gün bile hizmette aksama olsa hepimiz neler yaşandığını biliyoruz. Onun için de bu çabaları takdir etmek gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ercan ve Oktay Başkaya da hazır bulundu. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ercan da finansman desteği ile 2020 yılından beri yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi'nde ciddi mesafe alındığını söyledi.

"Türkiye'nin iklim krizine karşı mücadelesi de güçleniyor"

AFD Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ise şunları söyledi:

"ASKİ yetkililerine bu programa ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederim. AB ile birlikte yürüttüğümüz bu proje, dünya Türkiye'de yaşanan bütün zorluklara rağmen tüm hızıyla ilerliyor. Yakında yeni bir bütçe ile yolumuza devam edeceğiz. Güçlü belediye hizmetleri sayesinde Türkiye'nin iklim krizine karşı mücadelesi de güçleniyor."

"Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında Ankara'da bulunan 8 belediyenin su ve kanal idareleri çalışanları, 3 günlük program kapsamında saha ziyaretlerinde de bulundu. Belediye temsilcileri, ASKİ SCADA Merkezi, Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bayındır Barajı Yüzer Güneş Enerji Santrali'ni gezdi.