Ataşehir Belediyesi\'nde AK Partili Serdar Orhan başkan vekilliğine seçildi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi başkan vekilliği seçimini ilçe seçim kuruluna yaptıkları yürüyüşle protesto eden YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oylamaya katılan iki meclis üyesine tepki gösterdi. Çelik, "Eğer bizim listelerimizden seçilmiş o iki meclis üyesi bugün o salona girmeseydi bu seçim 3 gün sonraya ertelenecekti. Çünkü burada salt çoğunluk 20 ile sağlanıyordu. Onlar, 'Meclis üyeleri karar aldı siz de girmeyin' dememize rağmen gittiler, bu ihanete ortak oldular." dedi. Çelik ayrıca "Fon vurgunlarıyla, milletin cebindeki 3 kuruşa göz dikenler devletin bütün kurumlarını sömürdüler; sömürecek kurum bırakmadılar. Sonra gözünü vatandaşın cebine diktiler. Vatandaşın cebindeki 3 kuruşu da fon vurgunlarıyla aldılar. Şimdi belediyelere çökerek buraların rantını yönetmek istiyorlar. Buralardan seçim bütçesi oluşturmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırmasının ardından yapılan seçimde Belediye Başkanvekilliği görevine gelen Murat Güneş'in de tutuklanmasının üzerine Ataşehir Belediyesi'nde bugün bir kez daha başkan vekilliği seçimine gidildi. Seçim dolayısıyla belediyeye çıkan caddeler polis bariyerleriyle kapatıldı, belediye polis tarafından abluka altına alındı. Seçimi takip etmek isteyen basın mensupları da belediyeye alınmadı.

31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 56,38 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel, belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 22 Nisan'da tutuklanmıştı. 30 Nisan'da yapılan başkan vekilliği seçimini CHP adayı Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla kazandı. Ancak Murat Güneş de 5 Ekim'de tutuklandı. Bunun üzerine bugün yeniden seçim yapıldı. YENİ Parti-CHP oturuma katılmayıp aday çıkarmazken, oturum başlangıcında meclis üyelerinden Cemil Yardımcı ve Ebubekir Bozkızıl'ın partilerinden istifa ederek bağımsız hareket edeceklerine ilişkin yazı okundu. Dört tur süren oylamalarda AK Parti adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, iki oy boş çıktı ve Orhan'ın başkan vekili seçildiği ilan edildi.

Ataşehir Belediyesi'nde yaşanan süreci protesto ederek seçime katılmama kararı alan CHP'li belediye meclisi üyeleri ellerinde mazbatalarıyla YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekilerle birlikte protesto olarak mazbatalarını bırakmak amacıyla Ataşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı binasına yürüdü. Yürüyüşe YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, partinin, il yöneticileri, ilçe başkanları, partililer ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı. Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık protesto alkışı tutuldu.

Polis, ilçe seçim kurulu başkanlığı binasına 100 metre ilerisinde bariyer oluşturarak basın açıklaması gerçekleştirmek üzere bina önüne gitmek isteyen Çelik, meclis üyeleri ve beraberindekilerin ilerleyişini engelledi. Bir süre emniyetle müzakere yürüten Çelik daha sonra parti yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla birlikte arka taraftan dolaşarak basın açıklaması yapmak üzere seçim kurulu başkanlık binasının önüne gitti.

Özgür Çelik'i bina önüne ilerlemesini engellemek isteyen emniyet güçleriyle Çelik ve parti yöneticileri arasında arbede yaşandı. Çelik ve beraberindekiler açıklama yapmak üzere meclis üyelerini beklerken, bina önüne gelen belediye meclis üyeleri alana alınmadı. Meclis üyelerinin bina önüne gelmesine izin verilmemesine tepki gösteren partililer ve emniyet güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bina önüne geçişine izin verilmeyen meclis üyeleri, "Biz seçilmiş belediye meclis üyeleriyiz. Buraya girmek bizim en doğal hakkımız" şeklinde tepki gösterdi.

ALİ GÖKÇEK: KİMSE ONURUYLA DİK DURSUN İSTEMİYORLAR, O KADAR KORKUYORLAR

Milletvekili Ali Gökçek de meclis üyelerinin engellenmesine şöyle tepki gösterdi:

"8 meclis üyesimiz il başkanından ayrı mı kalacak? 8 tane arkadaşımız burada neden basın açıklaması yapamıyor. Bu meclis üyeleri, onurlu duran, kendini satmayan, dik duran, baskıya boyun eğmeyen meclis üyeleri, 'bizim mazbatamızın bir anlamı kalmamış, biz bunu buraya bırakmak istiyoruz' diyorlar. Onları bırakmıyoruz diyorsunuz. Mazbatayı götürüyorum onu da bırakmıyorsun. Neyi bekliyoruz, yarım saat oldu. Valinin 'girebilirler' demesini mi bekliyoruz. Adalar'da bir gecede göreve iade verdiren valinin, burada beraat almış meclis üyesine göreve iade verdirmeyip buraya da girmesine izin vermemesini mi bekliyoruz?.. Kimse ouruyla dik dursun istemiyorlar, o kadar korkuyorlar"

Polis, meclis üyelerinden mazbataları alan Gökçek'in önünde barikat oluşturarak açıklama noktasına geçişini engelledi. Gökçek daha sonra ablukadan çıkarak açıklamaya katıldı. Gökçek'le birlikte ablukaya alınan YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu ise açıklama süresince ablukada tutuldu.

Çelik ilçe seçim kurulu başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, belediye meclis üyeleriyle birlikte açıklama ve protesto amacıyla bina önüne gelişlerine yönelik engellemeye ve yaşanan arbedeye, "Hepimizin canını, malını korumakla görevli olan devletin polisini, bu kötü oyunun, bu kötü sürecin bir parçası haline getirilmesini çok yüksek bir şiddetle kınıyoruz." şeklinde tepki gösterdi.

"BU KİRLİ OYUNUN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ"

Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve sonrasında yerine seçilen belediye başkanvekilinin de tutuklanması, meclis üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarla devam eden süreci anımsatan Çelik, "Bugün Ataşehir'de gerçekleşen bir seçim değil. Belediye başkanvekili tutuklanmış, insanlar tutuklanmış, gözaltına alınmış, tehdit edilmiş... Burada tamamen meclis üyesi sayısında kendilerinin meclis seçimini kazanabileceği bir formülü gerçekleştirene kadar tehditle, baskıyla, şantajla bir oyun sergilediler. 6 tane belediye meclis üyesini önce türlü tekliflerle, türlü tehditlerle transfer ettiler. Bu bir seçim değil" dedi. CHP'li üyelerin seçime katılmama kararına ilişkin "Biz bu kirli oyunun bir parçası olmuyoruz" ifadelerini kullanan Çelik şöyle konuştu:

"Fon vurgunlarıyla, milletin cebindeki 3 kuruşa göz dikenler devletin bütün kurumlarını sömürdüler; sömürecek kurum bırakmadılar. Sonra gözünü vatandaşın cebine diktiler. Vatandaşın cebindeki 3 kuruşu da fon vurgunlarıyla aldılar. Şimdi belediyelere çökerek buraların rantını yönetmek istiyorlar. Buralardan seçim bütçesi oluşturmak istiyorlar. Ama istedikleri kadar zalimleşsinler. Türkiye bu gerçekleri görüyor. Türkiye buna izin vermez. Türk halkı buna izin vermez. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Biz bu karanlığı yeneceğiz."

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Burada Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nun önünde bir basın açıklaması yapıp mazbataları buraya bırakmak için geldik. Ancak ne yazık ki karşımıza çıkmaya cesareti olmayanlar, milleti, sandığı milletin önüne koymayanlar yine bir talimat zinciri içerisinde devletin polislerini karşımıza diktiler. Şu anda belediye meclis üyeleri 20 metre geride bu seçim kurulunun önüne giremiyor. Şu anda Ataşehirliler diğer tarafta seçim kurulu bahçesinin duvarının önüne yüzlerce polis getirilmiş engelleniyorlar. Hepimizin canını, malını korumakla görevli olan devletin polisini, bu kötü oyunun, bu kötü sürecin bir parçası haline getirilmesini çok yüksek bir şiddetle kınıyoruz.

"DEVLETİN POLİSİ SOKAKLARDA, OKULLARDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK"

Her gün okullarda şiddetler, katliamlar gerçekleşiyor. Daha geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bir katliam gerçekleştirmek amacıyla birisi okulun bahçesinin içerisine giriyor. Okulun bahçesinde çocuklara saldırıyor. Yetmiyor koridorda saldırıyor. Yetmiyor sınıfın içerisine girip sınıfta saldırıyor. 8 çocuğu bıçaklıyor. Çocuklardan yaşamını yitirenler var. Devletin polisi, devletin kolluk gücü, tamamen muhalefeti, toplumsal muhalefeti sindirme, susturma aracı olarak kullanılıyor. Bu olmaz. Devletin polisi gidecek okullarda güvenliği sağlayacak. Devletin polisi sokaklarda güvenliği sağlayacak. Devletin polisini bu kötü oyunun, bu kirli oyunun bir parçası haline getirenleri kınıyoruz. Bu çok yanlış.

Burada bugün bir tiyatro sergileniyor. Bir oyun sergileniyor... Ne oldu Ataşehir'de? 31 Mart seçimlerinde Onursal Adıgüzel, Ataşehir'de yüzde 56 oy aldı. Rakibinin 20 puan üzerinde bir oy farkıyla seçimi kazandı. 139 bin Ataşehirli Onursal Adıgüzel'e ve belediye meclis üyelerimize oy verdiler. Onursal Adıgüzel haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Öyle tutuklandı ki, tutukluluğa sevk yazısının üzerine yazdılar 'Onursal Adıgüzel'in bu konularla hiçbir alakası yoktur; hiçbir bulguya rastlanmamıştır'. Ancak, 'Onun haberi olmasaydı böyle şeyler olmazdı' diyerek absürt gerekçelerle tutukladılar.

Başkan yardımcısını, bürokratları tutukladılar. Sonrasında burada 30 Nisan'da bir belediye başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Murat Güneş isimli arkadaşımız belediye başkanvekili olarak seçildi. Murat Güneş'i haftalarca tehdit ettiler; 'Ya rozet ya kelepçe' dediler. 'Ya istifa edeceksin ya AK Parti'ye katılacaksın yoksa hapse atılacaksın' dediler. Murat Güneş bu baskılar karşısında 1 Ekim günü bir açıklama yaptı ve dedi ki, 'Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik girişimleri dikkatle takip ediyoruz. 18 belediye meclis üyemizle görevimizin başındayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. ve 3 Ekim günü bir şafak operasyonuyla Murat Güneş'i ve 2 tane belediye başkan yardımcısını gözaltına aldılar.

"GÜNLERDİR LİVAN GÜR'ÜN GÖREVE İADESİ YAPILMIYOR"

Burada tamamen meclis üyesi sayısında kendilerinin meclis seçimini kazanabileceği bir formülü gerçekleştirene kadar tehditle, baskıyla, şantajla bir oyun sergilediler. 6 tane belediye meclis üyesini önce türlü tekliflerle, türlü tehditlerle transfer ettiler. Burada 25'e 12 bir tablo vardı meclis üyeleri sayısında. Bunların 6 tanesini transfer ettikten sonra tam da bu zaman dilimi içerisinde Livan Gür isimli bir belediye meclis üyemiz yargılandığı davadan beraat etti, 2 gün önce. Biz İstanbul Valiliği'ne Gür'ün de de oy kullanma yeterliliğine sahip olabilmesi için göreve iade yazısını yazdık. Her ne hikmetse Adalar'da Adalar halkının iradesine çökmek için bir gece vakti devletin kurumuna götürülerek (1 meclis üyesinin) göreve iadesi yapılırken birkaç saat içerisinde oy kullanabilsin diye, günlerdir Livan Gür'ün göreve iadesi yapılmıyor. Neden? Çünkü, göreve iade olursa gelecek burada bizim göstereceğimiz adaya oy verecek ve biz bir kez daha seçimi kazanmış olacağız. Bunun için Livan Gür'ün göreve iadesi yapılmadı.

Bir başka şey, Murat Güneş tutuklandıktan sonra burada 18'e 17 tablo ortaya çıktı. Murat Güneş de 'Eğer 18'e 18'lik bir durum varsa ben istifa edebilirim' dedi. Ancak bir de baktık ki belediye meclis üyelerinden gözaltına alınıp serbest bırakılanlardan bir tanesi ne yazık ki, artık kendisiyle adliyede, emniyette ne konuşulduysa, gitmiş o da teslim olmuş ve 'Meclis üyeleri toplantıya katılmayabilir, ben katılacağım' diyerek o da bu sürecin bir parçası oldu. Şimdi bizim listelerimizden seçilmiş iki belediye meclis üyesi bugün yapılan seçime katılarak, Ekrem Köse ve Bekir Bozkızıl, seçimin ertelenmesini engellemişlerdir. O iki kişinin de baskı ve tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bir tanesi gözaltına alındı, adliyeye ifadeye götürüldü, adliyeden serbest bırakıldı. Öbürünün de iş yeri üzerinden baskı ve tehdit altında olduğunu zaten bütün Ataşehir kamuoyu biliyor.

"AÇIK AÇIK İKRAR EDİYOR; TESLİM ALMIŞLAR"

Son günlerde bu belediyelerin el değiştirmesi üzerinden kamuoyunda bir tartışma yürüyor. Bu seçimler neden kaybediliyor? Bütün Türkiye kamuoyu şunu çok iyi biliyor aslında, bir kez daha tekrar etmek lazım: Biz İstanbul'da girdiğimiz belediye başkanvekilliği seçimlerinin hiçbirisini kaybetmedik. Üsküdar'da belediye başkanı tutuklandıktan sonra başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Uydur kaydır gerekçelerle seçimi iptal ettiler. Tekliflerle, tehditlerle 2 tane belediye meclis üyesini gözaltına alıp tutuklayarak onlar tutukluyken seçim yaptılar ve o şekilde Üsküdar Belediyesi el değiştirdi. Adalar'da biz birinci başkanvekilliği seçimini kazandık; Bayrampaşa'da kazandık. Buralarda da uydur kaydır gerekçelerle seçimler iptal edildi ve sonrasında yine tehditle, teklifle, gözaltılarla bu ilçelerde seçmen iradesine çökülmüş oldu. Dolayısıyla, bu bir meclis başkanvekilliği seçimi değil. Bugün Ataşehir'de gerçekleşen bir seçim değil. Belediye başkanvekili tutuklanmış, insanlar tutuklanmış, gözaltına alınmış, tehdit edilmiş... Ben soruyorum kendisine, Ekrem Köse'ye diyorum ki, 'Meclis üyeleri katılmama kararı alırsa ne yaparsınız?'. 'Başkanım ben katılacağım' diyor. Peki oy tercihiniz nasıl olur?; 'O sabah düşüneceğim' diyor. Yani açık açık ikrar ediyor; Teslim olmuş, teslim almışlar.

Bu bir seçim değil. Bu nedenle biz bu kirli oyunun bir parçası olmuyoruz Ataşehir'de. Yüzümüzü Ataşehir halkına dönüyoruz. Yüzümüzü millete dönüyoruz. Yüzümüzü İstanbul'a dönüyoruz. Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Bu kirli oyunun bir parçası asla olmayacağız... Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse umutsuz olmasın. Bakın 5 kişinin, 10 kişinin, 20 kişinin, 40 kişinin oy kullandığı seçimlerde bu uygulamaları yapabilirler. 2'sini gözaltına alabilirler, bir kaçını satın alabilirler. Ama hep söylüyoruz, Türkiye'de 57 milyon seçmenin iradesini tutsak edemezler. 86 milyona kelepçe vuramazlar. Sandık gelecek.

"AK PARTİLİLER, MHP'LİLER DE SÖYLÜYOR, 'BÖYLE OLMAZ, BU YÖNTEMLERLE BELEDİYELER EL DEĞİŞTİRMEZ' DİYOR"

Ataşehir günü geldiğinde bu uygulamalara çok yüksek seviyede cevap verecek. Biz burayı yüzde 56 ile kazandık; yüzde 76 ile yeniden kazanacağız. Biz yürüyüş yapıp gelirken Ataşehirlilerin bir kısmı bizimle beraber yürüdü. Geriye kalanların hepsi de balkonlarından bu süreci protesto ediyorlar. ve sadece bize oy verenler değil, AK Partililer de söylüyor, MHP'liler de söylüyor; 'Böyle olmaz' diyor. Bu yöntemlerle belediyeler el değiştirmez diyor."

GÖKÇEK: SERDAR ORHAN, BAŞKANVEKİLLİĞİNE TEHDİTLE, TEŞVİKLE, TEKLİFLE SEÇİLMİŞTİR

Seçim sonucunu değerlendiren Ali Gökçek de "Toplantının yapılmasını sağlayıp, iki tane boş oy atan arkadaşla ilgili dik durmuşlar dememizi mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Serdar Orhan Ataşehir Belediye Başkanvekilliğine tehditle, teşvikle, teklifle seçilmiştir. Evet bu belki yasalar önünde böyle gerçekleşmiş olabilir ama milletin gözünde, Ataşehirlerin iradesinde Serdar Orhan Belediye Başkanvekili olamaz." şeklinde konuştu.

ÇELİK: BOŞ OY KULLANMALARI İHANETLERİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZ

Seçime katılmama kararına karşın seçime katılarak seçimin gerçekleşmesi için yeter sayısı olan salt çoğunluğun sağlanmasını sağlayan meclis üyeleri Ekrem Köse ve Bekir Bozkızıl ile seçim öncesinde CHP'den istif ederek AK Parti'ye geçen meclis üyelerine, "Sizin yüzünüzden Murat Güneş tutuklandı. Sizin yüzünüzden tutuklandı. Siz gittiniz bir ceberrut iktidara teslim oldunuz. Onların amacını biliyoruz. Onlar sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Siz kendi torunlarınızın geleceğine ihanet ettiniz. Murat Güneş'in çocuklarının gözyaşları sizin boynunuzda bir ömür boyu utanç vesikasıdır. ve Ataşehir bunu unutmayacak." şeklinde tepki gösterdi.

Çelik şu ifaeleri kullandı:

"Eğer bizim listelerimizden seçilmiş o iki meclis üyesi bugün o salona girmeseydi bu seçim 3 gün sonraya ertelenecekti. Çünkü burada salt çoğunluk 20 ile sağlanıyordu. Onlar, 'Meclis üyeleri karar aldı siz de girmeyin' dememize rağmen gittiler, bu ihanete ortak oldular. Dolayısıyla boş oy kullanmaları onların bu ihanetlerinin üstünü örtemez. Burada 6 tane belediye meclis üyesi transfer olarak Ataşehir halkının iradesine ihanet etmiştir. Ama bugün oraya giden iki tane meclis üyesi de bu ihanete ortak olmuştur."

VATANDAŞLAR SLOGANLARLA DESTEK VERDİ

Meclis üyeleri açıklamaya katılamazken Çelik'in basın açıklaması sırasında partililer meclis üyelerinin mazbatalarını ellerinde taşıdı. Açıklama sırasında başkanlık binasının yan tarafına gelen vatandaşlar da açıklamaya sloganlarla destek verdi.

MECLİS ÜYELERİ MAZBATALARINI İLÇE SEÇİM KURULU'NA DUVARINA BIRAKTI

Açıklamanın ardından protesto amacıyla meclis üyelerinin mazbataları başkanlık binasının duvarına yapıştırıldı.Ardından kalabalık sloganlarla bina önünden ayrıldı.