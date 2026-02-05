Ataşehir Belediyesi, Olası Afetlere Karşı Ekip ve Ekipmanını Güçlendiriyor

(İSTANBUL) - Olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, ilçedeki mahallelere deprem konteynerleri yerleştirmeye devam ediyor. Tam donanımlı olarak hazırlanan iki yeni konteyner, Yenişehir ve Küçükbakkalköy mahallelerine yerleştirildi. Ayrıca temin edilen termal drone ve termal kamerayla, olası afetlerde enkaz çalışmalarında kurtarma ekiplerinin müdahale süresi önemli ölçüde kısaltılacak.

Olası Marmara depremine yönelik ilçe genelinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, mahallelere deprem konteynerleri yerleştirmeye devam ediyor. Ataşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından konumlandırılan konteynerler, olası bir afet anında mahalle sakinlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır durumda bulunuyor.

AFAD standartlarına uygun olarak hazırlanan deprem konteynerlerinin içerisinde seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma-kürek, çekiç-balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi yaklaşık 50 parça ekipman yer alıyor. Konteynerlerde bulunan malzemelerin kontrol ve bakımları ise Ataşehir Belediyesi tarafından düzenli periyotlarla gerçekleştiriliyor.

Daha önce Barbaros Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Deprem Parkı'na, Kayışdağı Mahallesi'nde Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'na ve Ferhatpaşa Mahallesi'nde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'na yerleştirilen deprem konteynerlerine ek olarak, iki yeni konteyner de Yenişehir ve Küçükbakkalköy mahallelerindeki konumlarına yerleştirildi.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında hayatını kaybedenler, Ataşehir'de düzenlenen programla anıldı. Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şunları söyledi:

"Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, hazırlıklı olmanın hayati bir sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu bilinçle Ataşehir'i daha güvenli, daha dayanıklı ve afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün iki mahallemize daha konteyner kazandırarak bu hazırlıklarımızı daha da güçlendiriyoruz. Ayrıca belediyemizin envanterine iki yeni teknoloji olarak termal drone ve termal kamerayı ekledik. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için kentimizde olası afetlere karşı önlem almayı sürdürüyor, Ataşehir'i daha dirençli bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Termal drone ve kamera ile arama kurtarma kapasitesi güçleniyor

Ataşehir Belediyesi tarafından temin edilen termal kameraya sahip drone, deprem gibi doğal afetlerde gece ve gündüz fark etmeksizin enkaz altında kalan kişilerin ısı tespitiyle belirlenmesine olanak sağlayarak arama kurtarma çalışmalarına önemli katkı sunacak. Gökyüzünden yapılan taramalar sayesinde kurtarma ekiplerinin müdahale süresi hızlanacak.

Ayrıca kurtarma ekiplerinin kullanımına sunulan çoklu sensör teknolojilerinin yer aldığı termal kamera, yerden yapılan ısı tespitleriyle afetzedelere daha hızlı ve etkili şekilde ulaşılmasına imkan tanıyacak. 50 metreye kadar derinlik algılama ve geniş menzil kapasitesiyle enkaz altını tarayabilen bu kamera, 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüleme desteğiyle de yanlış kazı riskini azaltıyor.

Arama Kurtarma Ekibi 7/24 hazır

İlçe genelinde 150 toplanma alanı ve 3 bin 600 metrekarelik Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile deprem hazırlık çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi; deprem, yangın ve sel başta olmak üzere, acil durum ve afetlerde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek için hazır bulundurduğu Arama Kurtarma Ekibini de 7/24 nöbet sistemiyle görev başında tutuyor. 2 bin kişilik çadır alanı, elektrik, su, tuvalet ve helikopter pisti barındıran Afet Koordinasyon Merkezi'nde; 1 adet arama kurtarma aracı, 1 adet 4x4 arama kurtarma öncü aracı, 1 adet köpekli arama kurtarma aracı, 2 motosiklet ve 1 lojistik ekip aracı yer alıyor.

Arama Kurtarma Afet Köyü

Ayrıca, olası bir afette vatandaşların temel ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve düzenli bir koordinasyonla süreci yönetmek amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arama Kurtarma Afet Köyü, hızlıca kurulabilen çok yönlü bir yaşam destek merkezi olarak hizmet sunuyor. Arama Kurtarma Afet Köyü'nde; barınma, sağlık, iletişim ve lojistik destek hizmetleri aynı anda sağlanıyor. Günlük 3 bin kişilik sıcak yemek kapasitesine sahip yemekhane bulunuyor. Uydu ve telsiz sistemleriyle kesintisiz iletişim imkanı da bulunuyor. İlk yardım kitleri, hijyen ve giyim malzemeleri, ilaç stoku gibi temel ihtiyaçlar hazır şekilde depolanıyor. Geçici konaklama alanları, yönetim ve koordinasyon birimleri, hızlı kurulumlu çadırlar ve konteynerler ile tam donanımlı bir yapı oluşturuluyor.