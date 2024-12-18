Güncel

Ataşehir'de dönüşüm seferberliği: İBB ve Kiptaş ile işbirliği protokolleri imzalandı

İSTANBUL - İSTANBUL Deprem riskine karşı mücadele kapsamında; İBB, KİPTAŞ ve Ataşehir Belediyesi arasında imzalanan protokoller sayesinde, Ataşehir'deki riskli yapı stokunun tespit edilmesi ve riskli yapıların dönüşümü daha da hızlanacak. İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkan Onursal Adıgüzel dönüşüm seferberliği kapsamında yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha güvenli, daha dayanıklı, daha modern bir Ataşehir hedefiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

Beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde, daha fazla vatandaşın depreme dayanıklı konutlara ulaşabilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda İBB'nin "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi" ile Şehircilik Grubu şirketlerinden "KİPTAŞ", ilçe belediyeleriyle iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. "Hızlı tarama" ve "İstanbul Yenileniyor" projeleriyle kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri daha önce Şişli, Üsküdar, Kartal, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Bakırköy belediyeleriyle imzalanmıştı. Ardından da Ataşehir Belediyesi ile imzalanan protokol sayesinde, riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen Ataşehirli vatandaşların da süreçleri hızlanacak.

"Vatandaşların depreme dayanıklı konutlara ulaşması amaçlanıyor"

Protokol kapsamında; Temmuz 2021'de hayata geçirilen ve İstanbul'un depreme hazırlığı açısından başarılı sonuçlar elde edilen "İstanbul Yenileniyor" sistemiyle deprem bilincinin ve farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması, ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm alanında kendi altyapılarını oluşturmalarına destek verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, İstanbul'un her bir ilçesinde tekil yapılardan sitelere kadar tüm riskli yapıların dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedeflenerek, daha fazla vatandaşın depreme dayanıklı konutlara ulaşması amaçlanıyor. Proje alanlarında borçlanma bedeli oluşmuşsa, dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi'nden yararlanmaları için ilgili süreç de İBB'nin ilgili birimleri tarafından yürütülecek.

"Hızlı Tarama Testi İBB ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirilecek"

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi arasında imzalanan hızlı tarama ve binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü sayesinde, riskli yapı stokunun tespit edilmesi ve dönüşüm süreçlerinin başlaması hızlanacak.

Bu kapsamda; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün katılımıyla "hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü" imzalandı. Ayrıca, Başkan Onursal Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da, "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamındaki protokole imza attılar.

"İş birliğinin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Daha güvenli, daha dayanıklı, daha modern bir Ataşehir hedefiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Hepimizin bildiği gibi İstanbul'un büyük bir deprem kuşağında yer aldığı gerçeği, bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Geçmişte yaşadığımız depremler, güvenli yapılar inşa etmenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte de, Ataşehir'in imar sorunlarının çözümü noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz iş birliğinin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ataşehir'in 12 mahallesinde yıllardır süregelen imar sorununu çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir süreci girdiklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, " Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri şehirlerimizi deprem riskine karşı hazır hale getirmektir. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak, bu konuda neler yapabileceğimizi sık sık konuşuyoruz. 17 mahallemizde toplantılar yaptık, birinci gündemimizde yine deprem meselesi vardı, depreme hazırlıklı olma noktasında neler yapabileceğimiz vardı. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, tekrardan gündemimizi bu noktaya çevirmemizi sağladı. İlçemizdeki yapıların yüzde 60'ı 1999 depreminden önce inşa edildi. Deprem gerçeğini göz ardı etmeden çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

"Kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi zorunlu"

Ataşehir'in genç bir ilçe olsa da, yılların yıprattığı yapı stokuna sahip mahalleler bulunduğunu dile getiren Başkan Adıgüzel, "Bu durum, özellikle kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ ile gerçekleştireceğimiz protokol, işte tam da bu ihtiyaca yönelik attığımız somut bir adımdır. Bugün attığımız bu imzalar, Ataşehir'in, İstanbul'un ve geleceğimizin daha güvenli bir hale gelmesi için büyük önem arz ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve KİPTAŞ ekibine, Ataşehir'deki bu dönüşüm sürecine verdikleri destek için yürekten teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

"Amacımız; daha güvenli, dayanıklı ve modern bir Ataşehir'i hayata geçirmek"

Başkan Onursal Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti: "Bu meselede Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok önemli ve kararlı bir bakış açısı var. Gerekli teşviklerle dönüşümün hızlandırılması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda KİPTAŞ ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeni süreci tasarlamak için bugün bu protokolleri hayata geçiriyor olacağız. Tabii ki amacımız; Ataşehir'de sürdürülebilirdir kentsel dönüşüm sürecini hayata geçirmek, sosyal dokunun bozulmamasını sağlamak ve yaşam kalitesini de arttırmak. Bunların hepsini bir arada hayata geçirirsek Ataşehir'in daha da güzelleşeceğini, daha başarılı bir dönüşüm sürecini hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bizim amacımız; daha güvenli, daha dayanıklı ve daha modern bir Ataşehir'i hayata geçirmek. İstanbul'un dayanıklılık ve dönüşüm hikayesin de Ataşehir'in de başarılı bir noktada yer almasını sağlamak. Bu çalışmalarda katkılarından dolayı; Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum".

"Dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız"

Toplantıda konuşan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "'İstanbul Yenileniyor' projemiz kapsamında çok ciddi de başvuru aldık. Şu anda İstanbul genelinde yaklaşık 1.8 milyondan fazla insanımızı kapsayan, 500 binden fazla yapıyı içine alan bir başvuru aldık. Deprem hazırlıklarını deprem yaşanmadan önce yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin Temmuz ayında geçen bir destek paketi var. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza inşaat maliyetleri üzerinden yüzde 65'lere varan oranlarda desteklerde bulunacağız. Temmuz ayında geçen destek paketiyle ve ilçe belediyeleriyle imzaladığımız bu protokoller sayesinde dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız" açıklamasında bulundu.

"Dar gelirli vatandaşlarımıza, önemli desteklerimiz olacak"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "KİPTAŞ güvencesi ile birlikte vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla dönüşüm projesine katılım sağlayarak, evlerini yenileyebilecekler. Burada özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza, önemli desteklerimiz olacak. Hızlı taramada en kötü çıkan binalara Bakanlığın verdiği kira yardımının üzerine kira yardım desteği de sağlıyoruz. Ataşehir'de bugün imza altına alacağımız bu protokollerin tüm Ataşehir halkına sağlıklı ve güvenceli konutlarda yaşamak adına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum".

Toplantıya; İBB ve KİPTAŞ yetkileri, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile muhtarlar, STK ve Kent Konseyi temsilcileri, ilçe meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.