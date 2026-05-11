Ataşehir'de Kurbanlık Satış ve Kesim Alanları Belirlendi

(İSTANBUL) - Kurban Bayramı süresince Ataşehir'de kurban kesim işlemlerinin sağlıklı, hijyenik ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sekiz kurban kesim alanı belirlendi. Kurbanlık satış alanları da açıklandı.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için bu yıl da tüm hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban satış ve kesim alanları, Ataşehir Belediyesi'nin Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından itinayla denetim altında tutulacak.

Bu yıl ilçede çevresel koşullara uygun şekilde düzenlenerek, gerekli altyapı çalışmaları tamamlanan sekiz ayrı noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Hem çevresel sağlık koşullarına uygun şekilde düzenlenen hem de denetim altına alınan bu alanlar, kurban kesim işlemlerinin plansız ve gelişigüzel yapılmasının önüne geçecek.

DENETİMLER VE TEMİZLİK HİZMETLERİ ARTIRILDI

Bayram süresince Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler, satış ve kesim alanlarında düzenli denetimler gerçekleştirecek. Kesim sonrası oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik ekipleri artırılmış kadro ile çalışacak, kurban atıklarının bertarafı için özel önlemler alınacak. Belediyenin tüm birimleri, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için koordineli bir şekilde çalışacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla her satış ve kesim alanının başında sorumlu kişiler görevlendirilecek.

Kaçak kesim ihbarında bulunmak veya diğer şikayetlerini bildirmek isteyen vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi'nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezinden destek alabilecek.

Belediye yetkilileri, vatandaşların kurban kesim işlemlerini yalnızca belirlenen alanlarda gerçekleştirmelerini ve ilgili kurallara riayet etmelerini önemle rica etti.

SATIŞ VE KESİM NOKTALARI

İBB Satış ve Kesim Yeri

Adres: Ferhatpaşa Mah. Efe Sokak

Alan: 51.663,09 m2

Ferhatpaşa/ İBB yanı (Dursun Ünal)

Adres: Ferhatpaşa Mah. G.67 Sokak

Alan: 17.642,20 m2

İletişim: 0532 416 29 56

Ferhatpaşa/ Kızılıdağ TIR Parkı (Ramazan Pilis)

Adres: Ferhatpaşa Mah. G.67 Sokak 18/1

Alan: 10.573,29 m2

İletişim: 0538 348 38 76

Ferhatpaşa (Abdülkadir Bildirici)

Adres: Ferhatpaşa Mah. Heybe Sokak

İletişim: 0532 464 41 40

Ferhatpaşa (Hüseyin Taş)

Adres: Ferhatpaşa Mah. Akdal Sokak

Alan: 6.800,00 m2

İletişim: 0542 577 59 55

Ferhatpaşa/ Eksen World TIR Parkı (Mert Hasan Topuk)

Adres: Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Cad.

Alan: 14.000 m2

İletişim: 0532 177 71 34

Yenisahra Kurban Kesim Yeri (Ahmet Akar)

Adres: Yenisahra Mah. Karabey Sokak No: 14/A

İletişim: 0532 789 95 04

YEDPA Ticaret Merkezi

Adres: Mimar Sinan Mah. Yedpa Bulvarı

Alan: 20.000,00 m2