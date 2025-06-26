Ataşehir'de Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı

Ataşehir\'de Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı
26.06.2025 21:20
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ATAŞEHİR Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak için anlamlı bir projeye imza attı.

ATAŞEHİR Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak için anlamlı bir projeye imza attı. Henüz 14 yaşındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Minguzzi'nin ismi, Ataşehir'de açılan kaykay parkında ölümsüzleştirildi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenilenerek gençlerin sağlıklı ve güvenli biçimde spor yapabilecekleri bir alan olarak yeniden düzenlendi. Parka ayrıca Mattia Ahmet Minguzzi'nin graffiti görseli de yapıldı.

AİLESİ VE YAKINLARI KATILDI

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'nın açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal, aile yakınları, dostları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MUHTEMELEN BEŞİNCİ DURUŞMADA SONUCA ULAŞACAĞIZ'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, konuşmasında "Aslında her şey yolunda gidiyor, ben inanıyorum, adalet yerini bulacak. Yaşanan süreç devletin ve yetkililerin takibinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreci yakından takip ettiğini söyleyen Minguzzi, dördüncü duruşmaya tüm tarafların katılacağını, beşinci duruşmada ise pazarda çalışan beş tanığın dinleneceğini ifade etti. Yasemin Minguzzi, "Muhtemelen beşinci duruşmada sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

Sürecin uzamasını olumlu karşıladığını belirten Yasemin Minguzzi, olası bir yasa değişikliğinin de davayı etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Emsal bir karar çıkacağına inanıyorum. Ahmet bu dünyaya bir misyonla geldi, bu bayrağı bana verdi. Şimdi o bayrak elimde, ben de onunla yürüyorum" ifadelerini kullandı.

Minguzzi, "İnanıyorum ki iyi olacak. Belki bu karar Ahmet'i geri getirmeyecek ama başka çocuklar için umut olacak. Geriye dönük düzenlemeler de olursa çok sevinirim. Bunun için dua ediyorum" dedi.

'İYİ NİYETLİ İNSANLAR KAZANACAK'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi de teşekkür ederek başladığı konuşmasında, olayla ilgili yaşanan mahkeme sürecine değindi ve iyi niyete inananların kazanacağını belirtti. Andrea Minguzzi, "Daha güvenli bir İstanbul için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor" dedi.

"Gönül İsterdi ki Ahmet de Burada Olsun" diyen Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ise "Burada Ahmet için açmış olduğumuz kaykay parkını, Ahmet'in resimlerini gördüm, bu bizim için çok duygusal. Gönül isterdi ki, Ahmet de burada olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın. Parkın yapımı için Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e, buraya geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal da Mattia'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü anlattı.

ADINI ATAŞEHİR'DE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise açılışı yapılan parkın bir yandan Ahmet'in hatırasını yaşatırken, diğer yandan başka çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi için bir sembol olacağını belirtti. Adıgüzel, törenin açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Söze nasıl başlayacağımı da bilemiyorum. sadece eşimle birlikte televizyon izlerken ilk Ahmet'in başına gelen bu talihsiz olay karşımıza çıktığında ne hissettiğimizi düşündüm. Evinde oturan iki anne babayı Ağlatan görüntülerdi. Duygularımıza hakim olamadık. Bugün burada, tarifsiz bir acının gölgesinde ama aynı zamanda umut dolu bir birliktelikle bir aradayız. Gencecik, pırıl pırıl bir evladımızı, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak ve onun adını Ataşehir'de ölümsüzleştirmek için buradayız. 14 yaşında bir evladımızı, henüz söyleyecek çok sözü varken, gidecek çok yolu varken hayattan kopardılar. Onun acısı, ailesinin acısı, artık hepimizin yüreğinde."

Adıgüzel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu acı olayın ardından Yasemin Hanım'a taziye ziyaretinde bulunduğumda, ben de Ahmet'in mütevazı dünyasını yakından görme fırsatı buldum. Odasında eşyalarına, kullandığı enstrümanlara, fotoğraflarına ve çizimlerine baktığımda; onun ne denli kendini geliştirmiş, toplumsal olaylara duyarlı, inançlı ve en önemlisi de hayat dolu bir genç olduğunu derinden hissettim. Ama bizler sadece bu acıyla kalmak istemedik. Onun sevdiği şeyi, kaykayı, sporla olan bağını ilçemizde bir hatıraya dönüştürmek istedik. ve bu yüzden bu parkın adını 'Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı' koyduk. Onun enerjisini taşıyan özel bir graffiti çalışmasıyla da bu parkı daha anlamlı hale getirdik.İnanıyorum ki bu parkta kaykay yapan her çocukta, düşüp kalkarken yeniden cesaret bulan her gençte, onun adı, gülüşü ve izleri hep yaşayacak."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı - Son Dakika

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