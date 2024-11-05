Ataşehir’den Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
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Ataşehir’den Öğrencilere Beslenme Desteği

Ataşehir’den Öğrencilere Beslenme Desteği

Ataşehir Belediyesi, ilkokul çocukları için beslenme paketleri hazırlayarak evlere ulaştırıyor.

05.11.2024 20:19
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ATAŞEHİR Belediyesi, ilçede eğitim gören ilkokul çocukları için hazırlanan 'Beslenme Zamanı Paketleri'nin lansmanını yaptı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hiçbir annemiz, çocuğunu okula gönderirken beslenmesine ne koyacağı konusunda düşünmek zorunda kalmayacak" dedi.

Lansmana, proje uygulamasıyla Türkiye'ye örnek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı. Bu uygulama ile gelişim çağındaki ilkokul çocuklarının daha iyi beslenebilmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları hedefleniyor.

'ÖĞRENCİLERİN 5 GÜNLÜK BESLENME İHTİYAÇLARI EVLERİNE ULAŞTIRILIYOR'

Ataşehir Belediyesi, çocukların 5 günlük beslenme ihtiyaçlarını özel hazırlanan paketlerle ev adreslerine kadar ulaştırdığını duyurdu. Her gün bin 500 öğrenci için özel olarak hazırlanan beslenme paketleri, ailelere özenle teslim ediliyor. Okul döneminin başlamasından bu yana toplamda 60 günde 65 binden fazla beslenme paketi dağıtıldı. Paketlerin hazırlandığı Ataşehir Belediyesi Aşevi, yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Mevcut aşevinin kapasitesinin artırılması ve koşullarının iyileştirilmesi için kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.

BESLEYİCİ VE DOYURUCU

Belediyenin beslenme paketlerinde, gün gün değişmekle birlikte sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş yer alıyor. Belediye, paketlerin hem besleyici hem de sağlıklı olması için özel bir özen gösterildiğini belirtti. Ayrıca gıdaların ezilmemesi için özel plastik kaplarla dağıtım gerçekleştiriliyor. Ataşehir Belediyesi, ilçedeki çocuklara sağladığı beslenme desteğinin yanı sıra kreş ve kırtasiye yardımı da sunuyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi, sıcak yemek, sağlık ve kişisel bakım hizmetleri de sağlanıyor.

'HİÇBİR ANNE ÇOCUĞUN BESLENME ÇANTASINA 'NE KOYACAĞIM' DİYE DÜŞÜNMEYECEK'

Lansmanda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hiçbir annemiz, çocuğunu okula gönderirken beslenmesine ne koyacağı konusunda düşünmek zorunda kalmayacak. Pazar pahalılığı ve marketlerdeki fiyat artışları ortada. Bu zorlu ortamda, asgari düzeyde beslenme imkanı bulamayan milyonlarca vatandaşımız var. İstatistiklere göre, her üç çocuktan biri maalesef okula aç gidiyor ve beş öğrenciden biri o gün yemek yemiyor" dedi.

'BİN ÇOCUĞUMUZA KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNDUK'

İlkokul çağındaki yaklaşık bin 500 öğrenciye sağlıklı beslenmeleri için haftanın beş günü bu beslenme paketlerini ulaştırdıklarını ifade eden Adıgüzel, "Proje kapsamında iki ay içinde 65 binden fazla beslenme paketini öğrencilerimizle buluşturduk. Ayrıca, yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcında bin çocuğumuza kırtasiye yardımında bulunduk" diye konuştu.

Adıgüzel, sosyal tesis ihtiyacını gözlemlediklerini ve Ata kahvelerinin hayata geçirildiğini de belirtti. Adıgüzel, bu uygulamanın ardından yeni şubeler için planlamalar yapılmaya başlandığını ifade etti. Adıgüzel ayrıca, Ata Restorant'ın önümüzdeki ay vatandaşların hizmetine sunulmasının beklendiğini kaydetti. Ataşehir'deki komşuların istekleri doğrultusunda geleceğin planlanmasına yönelik katılımcı bir süreç yürütüldüğünü vurgulayan Adıgüzel, muhtarlar ve Ataşehir'deki vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini aktardı. Kent konseyi tarafından düzenlenen mahalle toplantılarıyla halkın görüşlerinin toplandığını belirten Başkan Adıgüzel, "Bu sayede, Ataşehir'in sosyal yaşamını zenginleştiren ve topluma yönelik hizmetleri artıran projeleri birlikte geliştiriyoruz. Hep birlikte, daha güzel bir Ataşehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da yer aldı. Çalık, "Ülkemiz ciddi bir yoksulluk ve yoksunluğun yaşandığı bir dönemden geçiyor. Çocuklarımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz. Beslenme Saati, bu niyetle başlatılmış bir sosyal adalet projesiydi. Ataşehir Belediyesi tarafından benzer bir projenin hayata geçirilmiş olmasından dolayı mutluyuz. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'i tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ataşehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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