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Atatürk KKTC'de Anıldı

Atatürk KKTC\'de Anıldı

Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında KKTC'de düzenlenen törenlerle remembrance edildi.

10.11.2024 15:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle anıldı.

Başkent Lefkoşa'daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen bayrakların yarıya indirilmesiyle devam etti.

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kılınç, anıt özel defterini imzaladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları yazdı:

"Bize miras bıraktığın mücadele ruhu, eserlerin ve ilkelerin tam 86 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Eminim ki gelecek kuşaklar da senin gösterdiğin yolda aynı kararlılıkla ilerleyecek ve ilke ile inkılaplarına sahip çıkarak Cumhuriyetimizin bekçileri olacaklardır."

Yazısında Atatürk'ün bıraktığı vasiyete uygun olarak Türkiye'nin ve Türk milletinin bekası adına Kıbrıs'a her daim dikkat edecek ve büyük bir gayretle çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Tatar, "Biz Kıbrıslı Türkler, yüreklerimizde sönmeyen bir ateş gibi taşırken vizyonun ise bizim de vizyonumuz olmaya devam edecek. Ey Büyük Atatürk! Naçiz bedenin, çok sevdiğin vatan topraklarında ebedi uykusunda yatarken düşüncelerin ve ilkelerin mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz Türk ulusunun yolunu aydınlatmaktadır. 'En büyük eserim' dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti ise dimdik ayakta durarak varlığını sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Lefkoşa'da saat 09.05'te araçlarından inen vatandaşlar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi

Lefkoşa'daki törenler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam etti.

Burada düzenlenen program, konuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı piyano dinletisi, "Dersimiz Atatürk" adlı oratoryo ve sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

KKTC'nin tüm kent ve beldelerinde Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım dolaysıyla mesaj yayımladı. ??????????????

Kaynak: AA

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