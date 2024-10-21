Atatürk'ün Hayatı Animasyonla Anlatılıyor: 'Mustafa' Sinemalarda

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(İSTANBUL)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilki "Mustafa" 25 Ekim'de sinemalarda izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk'ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan ilk film ile çocuklar, Atatürk'ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan 'Mustafa', hayalleri olan her çocuğa rehber olma iddiası taşıyor. Filmin biletlerinin ön satışı 18 Ekim'de başladı. Oyuncu Altan Erkekli'nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'in danışmanlığında çekilen "Mustafa" filminin müziklerini ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan ve 25 Ekim 2024'te 400'den fazla sinema salonunda izleyiciyle buluşacak Mustafa'nın yapımcılığını ise Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlendi.

"Biz bu filmi, Ata'mızı çocuklara insan yönüyle anlatalım diye yaptık"

Filmle ilgili konuşan yapımcılardan Kamuran Ayna, "Biz bu filmi, Ata'mızı çocuklara insan yönüyle anlatalım diye yaptık. Her ne zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın ayağa kalkabilme gücünü kendi iradelerinde bulabilsinler diye yaptık" dedi. Mustafa'yı oluştururken, ekip olarak çocukların merakını, hayal gücünü ve değerlerini yansıtmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Ayna, "Senaryo yazımından animasyona kadar her aşamada titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bağlamından koparmak, Atatürk'ün hayatını hurafelerden de abartılardan da koruyabilmek konusunda çok çok hassas davrandığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında "Bugünün çocuklarına, yarının büyüklerine yaptık biz bu filmi" diyen yapımcı Kamuran Ayna, "Emek emek yaptık, kendimizden vererek, kendimizi ortaya koyarak yaptık ve halkımıza, Atatürk'ün çocuklarına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine emanet ediyoruz" diye konuştu.

Ankara, Mersin, İstanbul'da galalar

Gala organizasyonunu ve medya iletişimini ise Contact More Strategy'nin üstlendiği filmin Ankara galası, bugün, İstanbul galası ise 23 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin galası ise 22 Ekim Salı günü, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenecek. Özellikle Ankara ve İstanbul galaları, siyaset, medya, sanat ve akademi çevrelerinden birçok ünlü ismi yan yana getirecek.

Film, Atatürk'ü nasıl anlatyor?

Büyüyünce astronot olmak isteyen Kemal'in hayalleri ailesi tarafından desteklenmez. Anne ve babası, oğullarının ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğramaması için ulaşabileceği hedefler belirlemesini istemektedir ancak Kemal astronot olma hayalini içinden atamaz. Mustafa'nın annesi ise, oğlunun içindeki mutsuzluğu sezerek onu daha gerçekçi bir zemine çekeceğine inandığı dedesi Arif'in yanına gönderir. Torununu dinleyen Arif, Mustafa Kemal'in hikayesini anlatmaya başladığında, Kemal kendini onun gibi büyük bir hayali olan ve yine onun gibi hayaline ulaşması zor görünen bir çocuğun dünyasının içinde bulur.

Atatürk'ün henüz sadece "Mustafa" olduğu ilk on iki yılı kapsayan dönemde izleyenleri hayatın iniş-çıkışları arasında kendi yolunu arayan ve bir hayale tutunduktan sonra kararlılıkla hareket edip vazgeçmeyen bir çocuk karşılıyor. Yaşananlar aslını yansıtacak şekilde kronolojik olarak aktarılırken Mustafa'yı "Kemal Atatürk" yapan bazı özelliklerin gelişim sürecine 19. yüzyılın son çeyreğine ait Selanik atmosferi eşlik ediyor.

Mustafa'nın nasıl bir çocuk olduğunu gösteren ve büyüdüğünde nasıl bir yetişkin olacağına dair ipuçları veren süreçte Mustafa'nın annesi Zübeyde Hanım'la, babası Ali Rıza Efendi'yle, kardeşi Makbule Hanım'la ve dayısı Hüseyin Bey'le paylaştığı anlara yer veriliyor. Tüm bu anların toplamında Mustafa'nın olgunluğu, merhameti, stratejik zekası, duyarlılığı, kararlılığı, inadı, seçiciliği, becerikliliği, meraklı oluşu, zorlukları nasıl göğüslediği, genellikle Makbule'yle bir aradayken ortaya çıkan eğlenceli tarafı ve bir sorunla karşılaştığında kendini gösteren azmi gün yüzüne çıkıyor.

Dört filmlik serinin ilki

Mustafa", 4 filmden oluşacak serinin ilk filmi olacak. Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan "Mustafa Kemal" filmi 23 Ekim 2026'da, yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filmi 3 Kasım 2028'de ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filmi 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.