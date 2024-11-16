Atatürk'ün Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne Kurucular Listesi Asıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne Kurucular Listesi Asıldı

Atatürk\'ün Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi\'ne Kurucular Listesi Asıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında, Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne kurucular listesi asıldı. Çiftliğin tarihi ve kadın kooperatifçiliği üzerine yapılan etkinlikte, Atatürk'ün tarıma olan katkıları gündeme getirildi.

16.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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(MERSİN) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'de köylülerle birlikte kurduğu Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne, Ulu Önder'in vefatının 86'ncı yılında "Gazi Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi Kurucuları" listesi asıldı.

İlk üyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve 30 Haziran 1936 yılında kurulan Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi; Atatürk'ün ve kurucu 36 üyenin isimlerinin yazılı olduğu kurulma belgesine kavuştu. Ata'nın mirasının Silifkeli yurttaşlara kazandırıldığı çiftliğe ziyarete gelen Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, çiftliğe 10 Kasım'da Gazi Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi Kurucuları listesini astı.

Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında Gazi Çiftliği'nin ziyaretine; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu temsilcisi Yüksek Mühendis Cem Kösemeci, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asya Çetinkaya, Samsun Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Doç. Dr. Sibel Özçakmak ve Gıda Mühendisleri Odası Mardin temsilcisi Muhammet Aydın katıldı.

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur, Gazi Çiftliği'nin tarihi ile çiftlikten geri kalan binanın restorasyon hikayesine kısaca değindikten sonra Mersinden Kadın Kooperatifi'nin faaliyetlerini anlattı. Temel amaçlarının kadınları ekonomiye kazandırmak ve onlara farklı alanlarda eğitim vermek olduğundan bahseden Okur; başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere değişik kurumlardan destek aldıklarını, çiftliğin yörenin ışığı olduğunu, faaliyetlerinin yöreye canlılık getirdiğini, durumlarının eskisine göre her bakımdan daha iyi olduğunu vurguladı.

"Atatürk, çiftçiye de her alanda önderlik etmiştir"

Gazi Çiftliği'nde yeniden bulunmanın mutluluk ve heyecanını dile getiren YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Atatürk'ün tarıma verdiği önemi vurgulayarak, en tipik örneklerini kurduğu üretme çiftliklerinin oluşturduğunu söyledi. Prof. Tekelioğlu; Atatürk'ün çiftçiye önderlik etmek, yeni olanakları çiftçi ile buluşturup daha çok verim almalarını sağlamak için çiftlikler kurduğunu, bu çiftliklerin uyguladıkları modern tarım teknikleri ile kırsal kalkınmanın öncüleri olduğunu ve model oluşturduğunu belirtti. Bu çiftliklerden birinin de Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi olduğunu belirten Prof. Tekelioğlu, Cumhuriyet Tarihi'nin tarımsal kooperatifçilikteki ilk adımını oluşturduğunu ve Türkiye'deki ilk Tarım Kredi Kooperatifi'nin Atatürk tarafından 30 Haziran 1936 tarihinde, 35 ortak ile Silifke'de kurulduğunu belirtti.

Çiftliğin Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Silifke Kaymakamlığı ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2021 tarihli protokol ile kadın üreticilere eğitim veren ve yerel üretimi destekleyen bir yapıya kavuşturularak yeniden hayat bulduğunu belirten Prof. Tekelioğlu; Atatürk'ün kurduğu çiftliğin artık mevcut olmadığını, ancak ismi ve en önemlisi ruhunun yaşadığını ifade ederek, köylüye ve kooperatifçiliğe önem veren Atatürk felsefesinin üreten, katma değer ve istihdam yaratan projelerde hayat bularak yörede kırsal kalkınmayı tetiklediğini vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde ziyaretlerinin amacını açıklayan Prof. Tekelioğlu, şöyle konuştu:

"Kurucular Listesi, 10 Kasım'da Tekir Çiftliği'ne ulaştı"

"İki yıl önce ziyaret ettiğim Gazi Tekir Çiftliği'nden son derecede etkilendim.  Onunla ilgili izlenim ve duygularımı, araştırma ağımız YÜciTA'nın yayın organı YÜciDER-Gİ'de yazdım. Bu makaleyi yazarken, Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nin 35 kurucu üyesini merak ettim ve yoğun bir araştırma sonucu, heyecanımı doruğa ulaştıran listeye ulaşmayı başardım. Kooperatifte bulunmayan bu tarihi vesikanın, kurucu ortakların torunları ve onların çocuklarının halen yaşadığı yer olan bu topraklara kazandırılmasının çok önemli ve anlamlı olacağını düşündüm. Bunun sonucu olarak da özel bir tasarımın yapıldığı Gazi Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi Kurucuları Listesi, kendisine yakışan özel bir çerçeveye kavuşturuldu. Ulu Önder'imizin ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da da Tekir Çiftliği'ne ulaştığı için çok mutluyum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne Kurucular Listesi Asıldı - Son Dakika

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