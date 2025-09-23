ATM'de Hırsızlık: 21 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
ATM'de Hırsızlık: 21 Bin Lira Çalındı

ATM\'de Hırsızlık: 21 Bin Lira Çalındı
23.09.2025 10:39  Güncelleme: 12:04
ATM\'de Hırsızlık: 21 Bin Lira Çalındı
Avcılar'da ATM'ye para yatırırken onay tuşuna basmadan ayrılan Ali Sevim'in parası çalındı.

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde iş yerinden çıkan üç arkadaş, ATM'den Ali Sevim'in 21 bin liralık kirasını ödemek istedi. Parayı hazneye koyan Şerif Yalçın, son olarak onay tuşuna basmadan arkadaşları ile oradan ayrıldı.

UYARI SESİNİ DUYAN KİŞİ PARAYI ALIP UZAKLAŞTI

Üç arkadaş oradan uzaklaştıktan bir süre sonra ödemeyi geri iade eden ATM'den uyarı sesi çıkardı. Bu sesi duyarak ATM'ye yönelen kişi, parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ"

Kirasını ev sahibine ulaştıramayan Ali Sevim, "Çaresiz ödeyeceğiz. Ev sahibinden zaman istedik. İki hafta süre verdi. Para bulursak ödeyeceğiz" dedi. Parayı yatırdığı sırada yanında bulunan Şerif Yalçın ise, "ATM'ye 21 bin lirayı atırdık. Bize 200 lirayı geri verdi. Son olarak onaylama tuşu kalmıştı. ATM öterken biz uzaklaştık. Arkamızdan biri geliyor parayı alıp gidiyor. Elimizde iki ayrı kamera kaydı var. Bu arkadaşımız mağdur. Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir" dedi.

PARAYI ALAN KİŞİ TESLİM EDECEK

Avcılar'da sosyal medya üzerinden parayı alan kişiye ulaşmaya çalışan üç arkadaştan biri bu kişiyi dün teşhis ederek durdurdu. Durumu anlatıp parayı isteyen Şerif Yalçın'dan kısa süre isteyen bu kişinin, aldığı parayı teslim edeceğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

