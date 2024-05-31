Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Hemşire Müdahalesi - Son Dakika
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Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Hemşire Müdahalesi

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Avcılar'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve ankesörlü telefon kulübesine çarptı. Olayı gören bir hemşire, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak sürücüye yardımcı oldu. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

31.05.2024 11:12
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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı; ardından da ankesörlü telefon kulübesine çarparak durdu. O sırada kazayı gören ve hemşire olduğu öğrenilen bir kişi, kalp krizi geçiren sürücüye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 DVR 237 plakalı otomobili kullanan Mahmut Tabar seyir halindeyken fenalaştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı ardından da ankesörlü telefon kulübesine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda telefonla konuşan Mert Gündoğan, kazadan son anda kurtuldu. İş yerinden çıktıktan sonra evine gitmek üzere aracına binen hemşire Özlem Güler, sürücüye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. 45 dakika sürdüğü öğrenilen kalp masajının ardından sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabiliyor. Çevre sakinleri kazanın ardından sürücünün yardımına koşuyor.

Kaza sırasında kaldırımdaki ankesörlü telefonda konuşan Mert Gündoğan, "Burada telefonla konuşuyordum. Karşıdan geliyordu. Sanırım kontrolü kaybetti. Yanındaki karısı çığlık atınca acemi birisi direksiyon kontrolünü kaybetti zannettim. Araba kaldırımdan zıpladı ankesörlü telefona gelip çarptı, yanına hemen koştuk. Travmadaydı sanırım, titriyordu çok. Kalbi durdu sanırım. Suni teneüffüs ve kalp masajı yaptılar" dedi.

SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTI

Kazayı görerek yardıma koşan hemşire Özlem Güler ise, "Tam önüme kırıyordu. Karşı taraftan gelirken zik zak çizmişti. Ondan sonra bir ses duydum. Dörtlüleri yakıtım. Hanımefendinin sesini duydum. Bir kişiyi ezdiklerini zannettim. O sebepten kalktım baktım. Arabanın içinde hala nabzı vardı çok yavaştı. Nabzı yavaşlayınca arabadan aşağı almak zorunda kaldık. Kalbi durdu. Kalp masajı, suni teneffüsle biraz yardımcı oldum. İnşallah Allah şifa versin" diye konuştu. Kalp krizi geçiren sürücü Mahmut Tabar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Avcılar\'da Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Hemşire Müdahalesi
Kaynak: DHA

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