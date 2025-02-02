Avcılar'daki Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'daki Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı

Avcılar\'daki Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı

Avcılar'da yaklaşık 50 yıldır kurulan Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarı, mahallenin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla kapatıldı. Esnaf, tezgah açmaları için bariyerlerle kapatılan sokaklara tepki gösterdi.

02.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da Danıştay kararıyla kapatılan yaklaşık 50 yıllık semt pazarına açılan sokaklar, esnafın tezgah açmaması için bariyerlerle kapatıldı. Mahalle sakinlerinin başvurusu sonucu alınan karara pazarcılar tepki gösterdi.

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay Kararıyla kapatıldı. Karar, 28 Ocak'ta pazarın kurulduğu caddeye pankart asılarak mahalle sakinlerine duyurulmuştu. Kapatıldıktan sonraki ilk pazar günü cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alındı. Semt pazarının açıldığı Ahmet Kaya Caddesi ve ara sokaklar pazar esnafının tezgah açmaması için günün erken saatlerinde bariyerlerle kapatıldı. Çevik kuvvet polisleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri güvenlik önlemi alırken belediye zabıta ekipleri de tezgah açılmaması için çalışma yaptı.

PAZARCILAR TEPKİLİ

Semt pazarının kurulduğu alanda toplanan ve ne yapacaklarını aralarında tartışan pazarcılar, kendilerine yer gösterilmeden alınan karara tepki gösterdi. Haftada bir gün buraya misafir olduklarını, marketlere göre ucuz ve taze ürünleri halka ulaştırdıklarını, buradan binlerce kişinin yaşamını sürdürdüğünü anlatan pazarcılar en kısa sürede çözüm beklediklerini bildirdi. Avcılar Belediyesi'nin yeni yer bulma konusunda girişimlerde bulunduğu, yeni yer konusunun ilk belediye meclis toplantısında konunun çözüme kavuşturulacağı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇTE NE OLDU?

Denizköşkler Mahallesi'nde Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta Pazar günleri yaklaşık 500 tezgahın açıldığı semt pazarına karşı çıkan bazı kişiler, bu gibi yerlerin günümüz koşullarına uygun olmadığını, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının ihlal edildiğini, olağanüstü koşullarda ambulans, itfaiye başta olmak üzere çeşitli alanlarda görevlilerin hizmet vermesini engellediğini ve bir kişinin zamanında müdahale edilemediği için yaşama veda ettiği gerekçe göstererek 2012 yılında İstanbul 9'uncu Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Bu dava 4 yıl önce Danıştay kararı ile onandı. Davayı açanlar esnaf ve alışveriş ihtiyacı olanları mağdur etmemek için karardan 1 buçuk yıllığına bundan feragat etti. Geçen süre içerisinde pazarın başka yere taşınması konusundaki isteklere rağmen bir gelişme sağlanamamıştı. Benzer şikayetlerin artması üzerine başka kişiler tarafından yeniden dava açıldı.

İstanbul 6'ncı Bölge İdare Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirerek olumsuz yanıt verince dosya Danıştay'a gönderildi. Danıştay 4'üncü Dairesi 2024/1107 Esas numarası ile 2024/6059 numaralı kararında bölge idare mahkemesinde dava açan davacının Avcılar İlçesi, Ahmet Kaya Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının öncelikle taşınması, bunun mümkün olmaması halinde kaldırılması istemiyle 25 Nisan 2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptalinin istendiği belirtildi. Hakkında dava açılan Avcılar Belediyesi bu konuda daha önce açılan davadan feragat edildiği, yönetimin pazar yerinin kaldırılması için herhangi bir taahhütte bulunmadığı ve ulaşımın engellenmediğini savundu. Yüksek mahkeme dosyayı inceledikten sonra pazarın kapatılması veya taşınması gerektiğine karar verdi.

Karar, uygulanmak üzere geçen yılın sonlarına doğru Avcılar Belediyesi'ne iletildi. Ardından, noter aracılığı ile uygulanması için tebligat yapıldı. Yasal sürenin dolması üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarının girişlerinin olduğu caddelere 2 Şubat'tan itibaren burada Pazar açılamayacağı belirtildi. Karar ile ilgili pazarcılar odası ve pazarcılara da bilgi verildi. Belediye pazar günü söz konusu bölgede tezgah açılmasına izin verilmeyeceğini, yeni yer arayışının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Danıştay, Politika, Belediye, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'daki Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'daki Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.