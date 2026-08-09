Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada

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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet, iki şüpheli tarafından saniyeler içinde çalınıp kaçırıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı; motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu belirtildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da park halindeki motosikletin yanına gelen 2 şüpheli önce çevreyi kontrol etti ardından sokaktan ayrıldı. Aracın yanına bir süre sonra yeniden gelen 2 şüpheliden biri bu kez motosikleti saniyeler içinde çalıştırdı. Şüpheliler çaldıkları motosikletle sokaktan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada

SOKAKTA TUR ATIP ÇEVREYİ KONTROL ETTİLER

Olay Cihangir Mahallesi Ayık Sokak'ta dün sabah saatlerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park edilen 34 HKM 655 plakalı motosikletin yanına başka bir motosikletle gelen 2 şüpheli bir süre burada bekledi. Çevreyi kontrol eden şüpheliler sokakta tur attıktan sonra motosikletin yanına yeniden geldi. 

Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada

MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Şüphelilerden biri park edilen motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Ardından da 2 şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenilen motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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