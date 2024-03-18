Avrupa\'daki Dış Temsilciliklerde Çanakkale Anma Programları Gerçekleştirildi

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Avrupa'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Viyana'daki programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin önünde hiçbir gücün duramayacağını herkese gösterdiğini söyledi.

Ceyhun, "Çanakkale Zaferi, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin tutuşturtulduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir komutanın önderliğinde, cesur Türk milletinin eşsiz kahramanlık ve fedakarlıklarının tecrübe edildiği yüce bir azmin sonudur." diye konuştu.

Viyana şehrinde Ermeni terör örgütlerince 3 Türk diplomatın şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, bu vesileyle Büyükelçi Daniş Tunalıgil, Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen ve BM görevlisi Enver Ergun'u saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Buradaki resmi programın sona ermesinin ardından Büyükelçi Ceyhun, Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından Viyana Merkez Mezarlığında düzenlenen Galiçya şehitlerini anma programına katıldı.

Galiçya cephesinde yaralanan daha sonra Viyana'da tedavi gördükleri sırada vefat eden 131 şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Malta Türk Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Malta Türk Şehitliği'nde de bir anma töreni yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta'da başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen ve ilgililer katıldı.

Büyükelçi Şen, şehitlikteki anıta çelenk koyduktan sonra şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şen daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil koydu.

Kosova

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilli Enis Kervan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'in yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kosova'nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere konuklar tarafından hediyeleri takdim edildi.

Büyükelçi Angılı, Bakan Damka ve Albay Karamürsel, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde birlik ve beraberlik ruhunun önemine ilişkin birer konuşma yaptı. Konuşmalarda ayrıca Kosova ve bölgeden Çanakkale'de şehit düşmüş askerler de anıldı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da ise Çanakkale şehitler anıtına çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, anma etkinlikleri kapsamında "Art Theatre" tiyatrosu tarafından Prizren'de "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehri yakınlarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sanski Most yakınlarında, Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Muratk Kul, Sanski Most Belediye Başkanı Faris Hasanbegovic ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyet katıldı.

Heyet, daha sonra Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek burada Çanakkale şehitleri için dualar etti.

Başkonsolos Kılıç, yaptığı açıklamada, yurt dışında 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü bir gelenek haline getirdiklerini belirterek, şehitleri andıklarını ve dua ettiklerini söyledi.

Çanakkale'deki zaferin tarihin ender zaferleri arasında yer aldığını dile getiren Kılıç, "Türk milleti o dönemdeki bütün imkansızlıklarına rağmen Çanakkale'den düşman gemilerine geçme imkanı vermedi. Savaşın bir bölümünde Atatürk'ün, 'size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' emri var. Gerçekten o gün kahramanlar, mermisi olmadan, silahı olmadan, topun, tüfeğin karşısına çıkmıştır ve bu şekilde savaş kazanılmıştır." dedi.

Hasanbegovic ise Bosna Hersek'teki törenin Sanski Most'ta düzenlenmesinin kendilerine onur verdiğini kaydetti.

Faris Hasanbegovic, Çanakkale'deki savaşlara Bosna Hersek'ten de gidenler olduğunu aktararak, zaferin kendileri için de önemi bulunduğunu söyledi.