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Avrupa Günü'nde Türkiye'nin Sergisi

Avrupa Günü\'nde Türkiye\'nin Sergisi

Brüksel'de Avrupa Günü'nde Türkiye, AB Daimi Temsilciliği'nde sergi açtı ve Türk kültürünü tanıttı.

10.05.2025 16:35
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Avrupa'da birlik fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları kapılarını vatandaşlara açarken, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de bir sergi alanı kurdu.

Bu sene 75'incisi kutlanan Avrupa Günü, Brüksel sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Etkinliğin açılışını AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib yaptı.

Ziyaretçiler, Lahbib ile Komisyon binasında fikir alışverişinde bulundu.

Aileleriyle binaları ziyaret eden çocuklar da kendilerine yönelik faaliyetlerle keyifli anlar yaşarken, kariyer hedefleyen gençler de AB çalışanlarıyla sohbet ederek bilgi alma fırsatı buldu.

"Türkiye diğer Avrupa ülkelerine mesajını iletmeye devam etmeli"

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi binasında bir sergi alanı açtı.

Ziyaretçilere, Türk kahvesi ile Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "9 Mayıs Avrupa Günü'nüz kutlu olsun. Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle AB kurumları kapılarını vatandaşlara açtı. Biz de bu kurumlardan biri olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinde Türkiye ile ilgili sergi açtık. Bu sergide Türk mutfağından lezzetler sunuyoruz. Türkiye ile ilgili bir takım hediyeler sunuyoruz. Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili bilgiler sunuyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, 9 Mayıs'ın, Avrupa'da yıllarca birbirleriyle savaşan iki ülkenin kömür ve çelikte birlik fikri etrafında birleşme kararı aldığı gün olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"O zaman Almanya ve Fransa ile başlayan AB bütünleşme süreci, AB'nin 27 ülkeli yapısıyla sonuçlanmış durumda. Ülkemiz de AB'ye aday bir ülke. 16 faslı açmış, bir faslı kapatmış bir aday ülke. Umarız önümüzdeki dönemde Türkiye de reform sürecinin hızlanmasıyla ve Avrupa çapında Türkiye'nin sanayi, savunma, güvenlik, jeostratejik bağlantısallık, enerji gibi alanlarda artan önemi nedeniyle AB'ye üyelik sürecimizin hızlanması söz konusu olabilir. Türkiye diğer Avrupa ülkelerine mesajını iletmeye devam etmeli."

Avrupa'da üç çeyrek asırlık birliğin tarihçesi

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, iki yıkıcı savaş görmüş Avrupa'nın "birleşmesi" fikrini 9 Mayıs 1950'de ortaya atan isim oldu.

Schuman Planı çerçevesinde Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çeliği barış aracına çevirme hedefiyle 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kurdu.

Tarihte ilk defa devletlerin, yetki ve egemenliklerinin bir kısmını uluslar üstü kuruma devrettiği bu model, Avrupa'nın ekonomik entegrasyonunun önünü açmış oldu.

AKÇT, 1957'de mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) dönüştü.

AET'nin başarısı üzerine İngiltere, Danimarka ve İrlanda, Birliğe başvuru yaptı. İngiltere'nin Fransa tarafından iki kere veto edilmesinin ardından 1973'te üç ülke birden AET'ye üye oldu.

Yunanistan'ın 1981'de, İspanya ve Portekiz'in 1986'da katılmasıyla üye sayısı 12'ye ulaştı.

1993'te Maastricht Antlaşması, AB'nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu.

Birlik, 1 Ocak 1995'ten itibaren "Avrupa Birliği" olarak anılmaya başlarken aynı yıl Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 15 üyeye ulaştı.

1999'da ortak para birimi "avro" kabul edildi ve 2002'de 12 ülkede tedavüle girdi.

AB, 1 Mayıs 2004'te, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla beşinci ve en büyük genişlemesini yaşadı.

Bulgaristan ve Romanya'nın 2007'de, Hırvatistan'ın ise 2013'te AB'ye katılmasıyla üye sayısı 28'e çıktı.

31 Ocak 2020'de İngiltere'nin ayrılmasının ardından halihazırda AB'ye üye 27 ülke bulunuyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye, aday ülkeler arasında yer alırken Kosova da "potansiyel aday" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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