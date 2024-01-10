Avustralya İsrail aleyhine Güney Afrika\'yı desteklemesi için çağrıda bulundu

Avustralya'da insan hakları kuruluşu, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yazdığı mektupta hükümetten, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika'yı destekleyen bir açıklama yayımlamasını talep etti.

Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Adalet Bakanı Hon Mark Dreyfus'a bir mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika'ya "tam destek" veren bir açıklama yapılması çağrısında bulunuldu.

Bunun, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi altında Avustralya'nın bir sorumluluğu olduğuna işaret edilen mektupta, "Avustralya şu anda Güney Afrika'ya destek veren bir açıklama yayımlamaya hazır değilse, en azından ülkenin UAD'nin anlaşmazlıkların barışçıl çözümündeki önemli rolü hakkında bir açıklama yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.