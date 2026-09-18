Aydın Çine'de motosikleti köprüden çaya uçan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın Çine'de motosikleti köprüden çaya uçan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Aydın Çine\'de motosikleti köprüden çaya uçan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında motosikletin Zamına Köprüsü'nden çaya uçması sonucu yaralanan 19 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sürücünün MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu olduğu belirtildi, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde Zamına Köprüsü'nden çaya uçan motosikletin sürücüsü Yiğit Dursun Yüksel (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çine'nin Umurköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yiğit Dursun Yüksel'in kullandığı 09 ANK 400 plakalı motosiklet, Zamına Köprüsü'nden çaya uçtu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel, ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yiğit Dursun Yüksel'in MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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