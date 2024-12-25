Aydın\'da Güz Dönemi Halk Oyunları Eğitimleri Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları eğitimleri sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli tarafından verilen güz dönemi eğitimlerinde vatandaşlar; Doğu Anadolu'dan Marmara'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar farklı bölgelerin geleneksel halk oyunlarını öğreniyor.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, kentin dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak yaşama geçirilen etkinliklere katılan vatandaşlar, eğitimlerin tamamlanması ile dönem sonunda performans gösterecek.