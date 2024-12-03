Aydın'dan Engellilere Vefa Gönderisi - Son Dakika
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Aydın'dan Engellilere Vefa Gönderisi

Aydın öğrencileri, Elazığ ve Şemdinli'deki engelli öğrencilere meyve göndererek destek oldu.

03.12.2024 22:12
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Aydın'dan Elazığ ve Şemdinli'deki engellilere vefa köprüsü

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, gözleri gibi bakarak yetiştirdikleri mandalina ve portakalları tek tek toplayıp, 'kardeşim de tatsın' diyerek Elazığ'daki Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir okula yolladılar.

Sultanhisar Kabaca Kavaklı İlkokulu öğrenci ve öğretmeleri okul bahçesinde mandalina ve portakal yetiştirip Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı okullardaki öğrencilere bu meyveleri, 'kardeşimde tatsın' diyerek 'Paylaşıyorum, Engelleri Aşıyorum' sloganıyla göndererek paylaşma, iyilik yapma, bir insanı sevindirme ve ülkenin farklı illerini tanıma gibi mutlulukları yaşıyor.

"Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın"

Vefayı kendilerine aşılayan öğretmenlerinin gönül köprüsünü sürdüren öğrenciler, iyilik köprüsünü tüm Türkiye'ye yaydı. Bu seneki "Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın" sloganıyla gerçekleşen etkinliklerle Aydın'dan tüm Türkiye'deki farklı okullarla kardeşlik köprüleri kuran Sultanhisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya, öğrencilerine iyilik yapmanın, vefalı olmanın ve elindeki ürünün olmadığı yerlerle paylaşmanın önemini yaşayarak öğretiyor. Kabaca İlkokulunda göreve başladığı 9 yıldan bu yana sürdürülen projeler kapsamında, Çanakkale ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara, portakal, mandalina, çilek, kitap gibi gönderilerle güçlerinin yettiği sürece gönül köprüsü kurmaya devam ediyorlar. Her yıl ortalama bin 500 akranına öncelikle mandalina ve portakal gönderen öğrenciler başta Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner tarafından takdirle karşılanıyor.

Kaymakam Ateş'ten projeye destek

Etkinliğe katılarak destek veren Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş de mandalina toplama çalışmalarına katılarak güzel ve anlamlı bir etkinliği gerçekleştiren okul müdürünü ve öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Ateş, konu hakkında düşüncelerini dile getirerek, projenin daha çok öğrenciye ulaşması için desteklerinin süreceğini söyledi. Aynı anda, daha önce Kaymakamlık yaptığı Şemdinli'ye de mandalina gönderilmesini isteyerek vefa, birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapan Kaymakam Ateş, aynı anda hem Elazığ hem de Şemdinli'deki öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Projeyi derste anlattı

Derste önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bilgi veren Sultanhisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya, daha sonra öğrencilerine mektup yazdırdı ve ardından da portakal ve mandalina toplamak üzere hep birlikte bahçeye koştu. Tek tek özenle topladıkları mandalina ve portakallarının yanına yine minicik yürekleri ile yazdıkları şiirleri de ekleyerek kargoladılar.

"Oradaki çocuklarımız da bu güzel tatları tatsınlar"

Projeyi çok faydalı bulduğunu ifade eden Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Projemiz gerçekten çok faydalı. Bunu duyunca bende çok sevindim ve umut dolu oldum. Sağ olsun Ahmet Hocamız Kars Sarıkamış'ta görev yaparken çok zor şartlarda çalışmış. Oradaki pek çok öğrenciye mihmandarlık yapmış. Onları yetiştirmiş. Oradaki öğrencilerin hayat şartlarını zorluklarını görmüş. ve daha sonra tayini Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kabaca Köyümüzdeki ilkokula çıkmış. 8 yıldan beri burada öğretmenlik yapıyor. Burada aklına böyle bir proje gelmiş. 'Portakal ve mandalinanın bol olduğu, bereketli ve zengin topraklarda yaşıyoruz. Buradaki çocuklarımıza bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayalım' diye yola çıkmış. Proje kapsamında okulun bahçesinde yetişen portakal ve mandalinaları, ihtiyaç sahibi olan Kars'taki olsun, Adıyaman olsun, Şırnak'ta olsun, Hakkari'de olsun ne kadar böyle zorlu şartlarda okuyan öğrencilerimiz varsa onlara göndererek onları biz nebze olsun hatırlamak amacıyla böyle bir proje geliştirmişler. Bugün de Elazığ'daki bir okulumuza ve benim daha önceki görev yapmış olduğum Hakkari-Şemdinli ilçesindeki bir okulumuza buradan portakal ve mandalina göndereceğiz. Ben onun için öncelikle bu güzel düşüncesinden dolayı öğretmenimize ve tüm kıymetli öğrencilerime teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Biz de buradan portakal mandalina toplayarak oradaki çocuklarımıza gönderiyoruz. Amacımız, oradaki çocuklarımız da bu güzel tatları tatsınlar. Buradan bir gönül dostluğu olsun, gönül bağı oluşsun. İnşallah bizler buradan bu projeyi yaparak Şemdinli'deki, Elazığ'daki öğrencilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Kardeş okul olmak istiyoruz. Bugün Hakkari'deki Şemdinli Okulumuzu, Elazığ'daki okulumuzu kardeş okul yaparken yarın da Sivas'taki, Adıyaman'daki, Adana'daki çok daha farklı yerlerdeki okullarımızla bu projeyi devam ettireceğiz" dedi.

Öğrenciler de yaptıkları konuşmalarda Şemdinli'deki, Elazığ'daki öğrenci kardeşlerine selam ve sevgilerini yolladı.

Elazığ'daki Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, Müdür Yardımcısı Fırat Günal, Özel Eğitim Öğretmeni Pelin Çiçek ve Okul Hemşiresi Ülkü Yurtsever, teslim aldıkları portakal ve mandalinaları öğrencilerine ikram ederek mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Aydın'dan Engellilere Vefa Gönderisi - Son Dakika

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