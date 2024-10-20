Aydın-Denizli Otoyolu Trafiğe Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın-Denizli Otoyolu Trafiğe Açıldı

Geniş Video İzle

Aydın-Denizli Otoyolu, 17 Ekim'de trafiğe açıldı; 22 bin araç geçti. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

20.10.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamını 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını anımsatarak, "Ege Bölgemizin iki büyük merkezini otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Aydın arasındaki 70 kilometrelik son kesimini 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını hatırlatarak, "Yolun tamamını toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Ege Bölgemizin iki büyük merkezi olan Aydın ve Denizli illerimizi otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı" ifadelerini kullandı.

'HEM TİCARET HEM DE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜZERGAH'

Bakan Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergah. Otoyolumuz sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledeceğiz. Ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 22 bin aracın geçiş yapması, projenin doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın bu projeye ilgisi bizleri memnun ediyor. Otoyolumuzun bölgedeki ekonomik faaliyetleri artıracağından hiç şüphemiz yok" dedi.

'ZAMANDAN 4,5 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, "17 Ekim'de hizmete aldığımız etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Otoyol ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Aydın-Denizli Otoyolu Trafiğe Açıldı
Kaynak: DHA

Denizli, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Turizm, Aydın, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın-Denizli Otoyolu Trafiğe Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:47:00. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın-Denizli Otoyolu Trafiğe Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.