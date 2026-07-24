Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da hakkında 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.O.K., Özel Harekat polisinin katıldığı İHA destekli operasyonda çıkan çatışmanın ardından teslim oldu. Evinde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda kartuş ele geçirilen S.O.K., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da, hakkında 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.O.K., Özel Harekat polisinin de katıldığı insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, çıkan çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan firari hükümlü S.O.K.'nin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

S.O.K.'nin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İHA destekli operasyon düzenlendi. Polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.O.K., çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K.'nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 29 dolu ve 4 boş tüfek kartuşu ele geçirildi.

Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

Polisteki işlemleri tamamlanan S.O.K., cezaevine teslim edildi.

Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu
Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
Arabası için çilingir çağıran profesör Çetiner, faturayı görünce isyan etti Arabası için çilingir çağıran profesör Çetiner, faturayı görünce isyan etti
Koca bir ülkenin kahramanı oldu Duvarlara resimleri yapılıyor Koca bir ülkenin kahramanı oldu! Duvarlara resimleri yapılıyor
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Kimse bu kadarını beklemiyordu Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
16:03
Meteoroloji’den 35 il için kritik uyarı Çok tehlikeli geliyor
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor
15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:06:32. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.