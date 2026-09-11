Ayvalık için Büyükşehir'e çağrı yapıldı - Son Dakika
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Ayvalık için Büyükşehir'e çağrı yapıldı

Ayvalık için Büyükşehir\'e çağrı yapıldı
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Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Abdi Gökçen, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ilçenin içme suyu, altyapı, yol, ulaşım ve trafik sorunlarını gündeme taşıdı. Başkan Ahmet Akın'a çağrı yapan Gökçen, Ayvalık'ın Büyükşehir bütçesinden hak ettiği yatırım payını alıp almadığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Abdi Gökçen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a seslenerek, ilçenin başta içme suyu, altyapı, yol, ulaşım, trafik ve otopark olmak üzere kronikleşen sorunlarını gündeme taşıdı. "Ayvalık artık söz değil, hizmet bekliyor" diyen Gökçen, ilçenin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden hak ettiği yatırım payını alıp almadığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Abdi Gökçen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Ayvalık'ın içme suyu, altyapı, yol, ulaşım ve trafik sorunlarını gündeme getirerek, ilçeye yönelik kapsamlı yatırım programının bütçe ve takvimiyle birlikte açıklanmasını istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a açık çağrıda bulunan Gökçen, Ayvalık'ın turizm, ekonomi ve kültürel değerleriyle Balıkesir'in en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, yıllardır biriken temel sorunların çözümünde istenilen noktaya gelinemediğini savundu.

"AYVALIK'IN SABRI DA BEKLENTİSİ DE GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ"

Gökçen, Büyükşehir yönetimine şu soruları yöneltti:

"Ayvalık'ın kronikleşmiş içme suyu sorununu ne zaman kalıcı olarak çözeceksiniz? Eskiyen su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilenmesi için ortaya koyduğunuz takvim nedir? Yollarımız, ulaşımımız, trafik ve otopark sorunumuz için Büyükşehir Belediyesi'nin Ayvalık'a yönelik kapsamlı planı nedir? Yaz aylarında nüfusu katlanarak artan Ayvalık'ın gerçek ihtiyaçları Büyükşehir'in yatırım programında hangi sıradadır?"

"AYVALIK BÜTÇEDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALIYOR MU"

"Ayvalık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden hak ettiği yatırım payını gerçekten alıyor mu" diye soran Gökçen, bu soruların yanıtını öğrenmenin Ayvalık halkının hakkı olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetleri görmezden gelmediklerinin altını çizen Gökçen, "Ayvalık'a çakılan her çivinin, yapılan her doğru yatırımın yanında oluruz. Ancak birkaç çalışma üzerinden yıllardır biriken sorunların üzerinin örtülmesine de sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, GELECEĞİ KURTARACAK YATIRIMLAR"

Ayvalık'ın "günü kurtaran çözümler yerine uzun vadeli yatırımlara ihtiyacı olduğunu" vurgulayan Gökçen, içme suyu sorununun tankerlerle, altyapı problemlerinin arıza sonrası müdahalelerle ve yolların yamalarla yönetilmesinin sürdürülebilir belediyecilik anlayışı olmadığını savundu.

Başkan Akın'a "Ayvalık'a kapsamlı bir yatırım programı açıklayın" çağrısında bulunan Gökçen, "Bütçesini açıklayın. Projelerini açıklayın. Başlangıç ve bitiş tarihlerini Ayvalık halkıyla paylaşın. Biz de yapılanları takip edelim ve gerektiğinde teşekkür etmesini bilelim. Ancak yapılmayanların da takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"BU BİR SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİL, AYVALIK MESELESİDİR"

Gökçen, açıklamasının siyasi bir tartışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Bu mesele Ayvalık meselesidir. Bizim görevimiz Büyükşehir Belediyesi ile kavga etmek değil; Büyükşehir Belediyesi karşısında Ayvalık'ın hakkını sonuna kadar savunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Makamlar gelip geçicidir. Belediye başkanları değişir. Siyasi partiler değişir. Ama Ayvalık burada kalır" diyen Gökçen, Akın'a yönelik çağrısını şöyle tamamladı:

"Ayvalık'a hak ettiği değeri bütçede, yatırımda ve hizmette gösterin. Ayvalık ayrıcalık istemiyor. Ayvalık kimsenin hakkını istemiyor. Ayvalık yalnızca kendi hakkını istiyor. Biz de bu hakkın takipçisi olmaya, eksikleri söylemeye ve Ayvalık'ın menfaatleri söz konusu olduğunda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim tarafımız belli: Bizim tarafımız Ayvalık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık için Büyükşehir'e çağrı yapıldı - Son Dakika

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