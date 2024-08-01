Ayvalık'ta nadir görülen mavi ıstakoz su altı kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta nadir görülen mavi ıstakoz su altı kamerasıyla kaydedildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından su altı kamerasıyla kaydedilen mavi ıstakoz, dünyada nadir rastlanan bir genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan bir türdür. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yapılan dalışta denizin dibinde fark edilen ıstakoz, hayalet ağa takıldığı için kurtarılmış ve kamera ile görüntülenmiştir. Nedim Kartal, Ayvalık'ın su altı zenginliğini ortaya koyan bu kaydın önemli bir detay olduğunu belirtmiştir.

01.08.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaptığı dalışta denizin dibinde fark ettiği hayalet ağa takılan mavi ıstakozu kurtaran Kartal, bu canlıyı kamera ile görüntüledi.

Nedim Kartal, gazetecilere, su altı canlı çeşitliliğine sahip olan Ayvalık'ta bu alanda çalışmalar yaptıklarını, farklı ve nadir görüntülere rastladıklarında bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Görüntülediği son deniz canlısıyla ilgili bilgi veren Kartal, "Dünyada çok nadir görülen, bazı kaynaklara göre 2 milyon, bazı kaynaklara göre ise 200 milyonda bir rastlanan mavi renkli ve renk mutasyonuna uğramış bir ıstakoz türü." dedi.

Kartal, bu önemli kaydın, Ayvalık'ın su altı zenginliğini de ortaya koyan bir detay olduğunu vurguladı.

Mavi ıstakozun aynı türdeki diğer canlılardan farklı olmadığını dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Domuz balığı Akdeniz ve Bodrum taraflarında sık görülürken, Ayvalık ve çevresinde nadir görülebiliyor. Papağan balığı ise yeni yeni bu taraflara gelmeye başladı. Ancak istilacı tür dediğimiz, aslan balığı, balon balığı gibi su altı canlıları ise henüz Ayvalık'ta görülmüş değil. Kısacası Ayvalık suları, küresel ısınmadan o kadar etkilenmiş değil. Bu yüzden de mavi ıstakozun küresel ısınma sonucunda bu sulara gelebileceğine ihtimal vermiyorum."

Kaynak: AA

Balıkesir, Genetik, Ayvalık, Kartal, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta nadir görülen mavi ıstakoz su altı kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta nadir görülen mavi ıstakoz su altı kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement