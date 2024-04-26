Azerbaycan Cumhurbaşkanı Avrupa'ya enerji tedarikinde sorumluluk bilincini vurguladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Avrupa'ya enerji tedarikinde sorumluluk bilincini vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Avrupa\'ya enerji tedarikinde sorumluluk bilincini vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Avrupa'ya enerji tedariki konusunda sorumluluk bilincini çok güzel şekilde ortaya koyduğunu belirterek, Avrupa'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyması nedeniyle gaz üretimini artırmaya yatırım yaptıklarını söyledi.

26.04.2024 13:45
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Avrupa'ya enerji tedariki konusunda sorumluluk bilincini çok güzel şekilde ortaya koyduğunu belirterek, Avrupa'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyması nedeniyle gaz üretimini artırmaya yatırım yaptıklarını söyledi.

Aliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "15. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın uluslararası kurum ve kuruluşlarda aktif rol alan bir ülke olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz köprüler inşa etmek ve barışı güçlendirmek için çaba gösteren bir ulusuz ve bu çabamızı her zaman devam ettiriyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın birkaç yıldır çok önemli uluslararası başarılara imza attığını vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Birçok Avrupa ülkesiyle ilişkilerimiz başarılı şekilde yürütülüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) 9 üyesiyle Azerbaycan stratejik işbirliği alanında anlaşma ve deklarasyonlar imzalamıştır. Bu uluslararası bağlantılar bize dayanışmayı güçlendirme imkanı verecektir. İhtiyacımız olan da budur. Finansmana ihtiyacımız var, dayanışmaya ihtiyacımız var ve ortak sorumluluğa ihtiyacımız var."

Fosil yakıtlar bakımından zengin bir ülke olarak Azerbaycan'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üyesi olduğuna dikkati çeken Aliyev, bunun ülkesine iklim değişikliği ile mücadelede ilave avantaj sağladığını kaydetti.

Aliyev, "Petrol ve gaz açısından zengin ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele alanında en önde yer alan ülkeler olmalıdır." görüşünü aktardı.

"Yıllık 12 milyar metreküp doğal gazımız doğrudan AB'ye gidiyor"

Azerbaycan'ın COP29'un ev sahibi ülkesi olarak seçildiğinden beri bazı medya gruplarının, ülkesinin zengin gaz ve petrol yataklarına odaklandığını anlatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Medyanın odak noktası, bu kadar petrol ve gaz zengini olan ülkenin COP Başkanı olmasıyla ilgili. Ama ne yapalım? Allah bize petrol ve gaz nimetlerini verdiyse bizim suçumuz mu? Biz burada ülkemizde istihdamın artırılması ve fakirliğin azaltılması için kullanıyoruz. Petrol ve gazı her zaman sürdürebilir şekilde kullanıyoruz."

Aliyev, Avrupa piyasalarında Azerbaycan'ın petrol ve gazına ihtiyacın devam edeceğine işaret ederek, ülkesinin Avrupa ile enerji alanında stratejik ortaklıklar deklarasyonu imzaladığını dile getirdi.

Azerbaycan'ın Avrupa ülkelerine doğal gaz ve petrol tedarikinin giderek arttığını vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu bizden talep etti ve biz de bunu uygun gördük. Yıllık 12 milyar metreküp doğal gazımız doğrudan AB'ye gidiyor. 2027'ye kadar bu anlaşma devam edecek. AB'ye satışımız 20 milyar metreküpe ulaşacak. Azerbaycan'ın sorumluluk bilincini çok güzel şekilde ortaya koyuyor. Tabii ki gaz üretimimizi artırmak için yatırım yapıyoruz ama bunun sebebi, Avrupa'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyması."

Almanya'dan iklimin korunması için yeni bir yaklaşım geliştirilmesi önerisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iklim değişikliğini sınırlandırmaya yönelik ortak çabaların başarı gösterdiğini belirterek, "Daha hızlı hareket etmemiz ve daha iyi olmamız lazım. Ancak yönümüz doğru." dedi.

Gelecek 10 yıl için tüm ülkelerin ulusal iklim koruma planlarını hazırladığını aktaran Scholz, Paris Anlaşması'nın mekanizmasının etkisini gösterdiğini ve herkesin fosil yakıt dönemine geri dönüşün mümkün olmayacağını bildiğini kaydetti.

Scholz, her ülkenin iklim nötrlüğü konusunda kendi yoluna gittiğini söyleyerek, "Önemli olan karşılıklı birimizi desteklemek." ifadesini kullandı.

Dönüşüm için küresel yatırımların harekete geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, kamu fonlarının bu büyüklükteki yatırımlar için tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Scholz, sadece kamu fonlarına odaklanan bir tartışmayı "çok dar" olarak nitelendirerek, "Dünya çapında iklimi korumanın finansmanı için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

Sanayileşmiş ülkelerin fon sağlama sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Scholz, Almanya'ya bu konuda güvenilebileceğini aktardı.

Başbakan Scholz, son 30 yılda emisyonların artmasına katkı yapan ülkelerin ekonomik olarak uygun durumda oldukları takdirde iklim finansmanına katkıda bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

15. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "15. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı"nda başta AB ülkeleri olmak üzere Türkiye, ABD, Çin ve Hindistan gibi G20 üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden temsilci katılıyor.

Türkiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Fatma Varank, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş'tan oluşan heyetle temsil ediliyor.

Söz konusu iklim toplantıları, 2010'dan beri her yıl COP zirvelerine hazırlık amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yılki toplantılarda, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 santigrat derecelik küresel ısınma sınırına sadık kalmanın uygulanabilirliğini tartışmak ve 2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak COP iklim toplantısına hazırlanmak hedefleniyor.

Kaynak: AA

Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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