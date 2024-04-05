Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Aliyev, Türkiye'nin desteğini hissettirdiğini belirtirken, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Çavuşoğlu ise Aliyev'in liderliğini ve Türk dünyasının güçlenmesine yönelik adımlarını takdirle karşıladığını belirtti.

05.04.2024 18:59
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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'nu kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Bakü temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere bölgesel konular ve Azerbaycan- Ermenistan barış müzakerelerinin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki birliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin desteğini Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu önemli açıklamalarla hissettirdiğini söyledi. Ancak, dünyanın son dönemde tehlikeli bir yöne doğru ilerlediğini ve Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Aliyev, ABD ve Avrupa Birliği yetkililerinin toplantının Azerbaycan'a karşı olmadığını bildirse de toplantının Azerbaycan ile Güney Kafkasya arasındaki iş birliğine aykırı olduğunu bildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından Eylül ayından bu yana Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu çerçevede ABD ve Avrupa'daki ortaklarını bu konuda uyarmak amacıyla açıklamalarda bulunduklarını ifade etti. Jeopolitik durumun değiştiğini belirten Aliyev, Azerbaycan-Türkiye birliğinin bugün de güçlü olmasının önemine işaret ederek, bu birliği zayıflatmak isteyenlerin hayallerinin boşa çıkacağını dile getirdi.

Ayrıca Aliyev, Eylül ayında gerçekleştirilen Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunun bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, "Ata topraklarımızı tüm uluslararası yasalar çerçevesinde askeri yöntemlerle özgürleştirdik" dedi.

"Tüm Türk dünyası tarafından biliniyor"

Azerbaycan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ederek bu zaferin Azerbaycan halkının devlete olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti. Aliyev'in liderliğini ve Türk dünyasının güçlenmesine yönelik adımlarını takdirle karşıladığını bildiren Çavuşoğlu, "Siz dünyada önemli bir lidersiniz ve Türk dünyasının güçlenmesi yönünde attığınız adımlar tüm Türk dünyası tarafından biliniyor" dedi.

Kaynak: İHA

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