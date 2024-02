Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hareketliliği

Güncel

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL AZERBAYCAN'daki 7 Şubat Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kapsamında, Beşiktaş'ta bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nda da Azerbaycan vatandaşları oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren Azerbaycan vatandaşları; konsolosluktaki iki farklı alanda bulunan sandıklarda oylarını kullanmaya devam ediyor. Bu seçimin tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Bu seçim önceki seçimlerden çok daha farklı. Bu seçimin en önemli özelliği; 30 yıllık hasretten sonra tüm Azerbaycan topraklarında bu seçimin gerçekleşmesi. Hankendi'de, Karabağ'ın tacı Şuşa'da, Zengilan'da, Füzuli'de bu topraklardan zamanında zorla göç etmiş insanlar, şimdi baba topraklarına dönerek orada seslerini, oylarını veriyorlar. Bu bizim için çok büyük bir hadise." dedi. Konsolosluktaki oy verme işlemlerinin 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

Azerbaycan'da devam eden 7 Şubat Cumhurbaşkanlığı Seçimi çerçevesinde, Beşiktaş'ta bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nda da seçim hareketliliği başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen Azerbaycan vatandaşları sıraya girerek oylarını kullanmaya başladı. İstanbul ve çevre illerdeki bazı noktalardan da oy kullanmak isteyen vatandaşlar için konsolosluk koordinasyonunda otobüsler kaldırıldığı öğrenilirken, seçim işlemlerinin akşam 19.00'a kadar devam edeceği bilgisi edinildi. Konsolosluğa gelen Azerbaycan vatandaşları; yaklaşık 30 yıl sonra Karabağ; Hankendi, Şuşa gibi noktalarda da oyların kullanılacağı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu 7 adayın yarıştığı seçim dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, seçime hazırlık ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verdi; İstanbul'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarını oylarını kullanmaları için konsolosluğa davet etti.

"ÖNCEKİ SEÇİMLERDEN FARKLI, TARİHİ ÖNEMİ VAR"

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Heyecan büyük, katılımdan da görebiliyorsunuz. Bugün 7 Şubat Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gerçekleşiyor. Tarihi önemi var; önceki seçimlerden çok daha farklı. Bu seçimin en önemli özelliği 30 yıllık hasretten sonra tüm Azerbaycan topraklarında bu seçimin gerçekleşmesi. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2020 yılına kadar topraklarının yüzde 20'si işgal altındaydı. 2020'de 44 günlük vatan savaşı ve getirdiği zafer sonucunda ve geçen yılın Eylül'ündeki lokal anti terör tedbirleri sayesinde Azerbaycan egemenliğini tüm topraklarında sağladı. Bugün bu toprakların her bir karışında vatandaşlarımız Cumhurbaşkanını seçiyor." ifadelerini kullandı.

"ZAMANINDA ZORLA GÖÇ ETMİŞ İNSANLAR BABA TOPRAKLARINA DÖNEREK OY VERİYORLAR"

Mustafayeva, "Hankendi'de, Karabağ'ın tacı Şuşa'da, Zengilan'da, Füzuli'de bu topraklardan zamanında zorla göç etmiş insanlar şimdi baba topraklarına dönerek orada seslerini, oylarını veriyorlar. Bu bizim için çok büyük bir hadise, o yüzden hayırlı olsun diyorum. Katılım çok yoğun geçiyor, bu akşam 19.00'a kadar devam edecek. Burada yaşayan, çalışan veya farklı sebeplerle İstanbul'da bulunan tüm vatandaşlarımızı konsolosluğumuzda oy vermeye davet ediyorum." dedi.

7 ADAY YARIŞACAK

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisi tarafından (YAP) aday gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ve bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak. Seçimlerde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesi; Şuşa, Hankendi, Hocalı, Cebrayıl gibi noktalarda da 22 bini aşkın vatandaş oy kullanacak.

İSTANBUL'DAKİ OY KULLANMA İŞLEMLERİ 19.00'A KADAR SÜRECEK

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nda oy kullanma işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Azerbaycan vatandaşlarının Beşiktaş'ta bulunan konsoloslukta, kimlik ve pasaportlarını ibraz ederek; oylarını kullanmak için beklediği görüldü. Sandık görevlilerinin; oy kullanacak kişilerin parmaklarında oy kullanma işlemleri sonrasında görevlilerce sürülen görünmez mürekkep bulunup bulunmadığını ultraviyole ışıklı kontrol cihazlarıyla kontrol ettikten sonra, oy pusulalarını vererek, oylarını kullanmaları için kabinlere davet ettiği görüldü.

"İLK KEZ OY KULLANIYORUM ÇOK HEYECANLIYIM"

Tunar Mayizade, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet ediyorum, yeni teğmen oldum ve İstanbul'a kursiyer olarak geldim. İlk kez oy kullanıyorum ve çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ'DA SAVAŞMIŞ BİRİ OLARAK BÜTÜN AZERBAYCAN HALKINI OY VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Azerbaycan vatandaşı İlmir Hacıyev, "İstanbul'da misafir olduğum için oyumu burada kullanacağım. Karabağ'da asker olarak görev yaptım; Karabağ'da savaşmış biri olarak bütün Azerbaycan halkını oy vermeye davet ediyorum." dedi.

"BÜYÜK HEYECAN VE SEVİNÇLE BURADAYIM"

İstanbul'da öğretmenlik yaptığını belirten Mahabad Mammadova "Çok gururluyuz, Karabağ bütünlüğünü kazandıktan sonra ilk defa oy veriyoruz. Ben de büyük heyecan ve sevinçle buradayım. İstanbul'da olmama bakmayarak vatanım için görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"HERKES HEVESLE OY KULLANMAYA GELMİŞ"

Mahseten Madova, "Çok mutluyum, konsolosluğa her geldiğimde kendimi vatanımda hissediyorum. 30 yıl sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında oy kullanılıyor bu hem gurur verici hem de mutlu eden bir his. Bugüne kadar bildiğiniz gibi topraklarımızın bir kısmında geçiyordu seçimlerimiz, şimdi Karabağ'da da seçimin olması gurur verici bir his. Ben de ilk defa yurt dışında oy kullanıyorum daha önce hep Azerbaycan'da kullandım, bu kez İstanbul'da kullanmak nasip oldu. Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum çünkü gelen insanların sayısından, gözle görülür bir katılım var, herkes hevesle oy kullanmaya gelmiş.ö şeklinde konuştu.

"İLK KEZ KARABAĞLI, ŞUŞALI, HANKENDİLİ AZERBAYCAN'IN CUMHURBAŞKANINI SEÇİYORUZ"

Azerbaycan vatandaşı Aygün Hasanoğlu, "Çok heyecanlıyız çünkü ilk kez Karabağlı, Şuşalı, Hankendili Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu Azerbaycan için çok önemli, şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.