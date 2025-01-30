Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı - Son Dakika
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Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

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Ankara'da Kazım Ö., tartıştığı eşi Hande Ö.'nün annesinin evine gitmek istemesi üzerine, kucağındaki 4 aylık bebeklerini alıp cam sehpanın üzerine attı. Yaralanan bebek, hastanede tedavi edilirken; Hande Ö.'nün şikayetiyle eşi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

30.01.2025 14:08  Güncelleme: 15:21
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde 12 Ocak'ta meydana gelen olayda akşam saatlerinde eve alkollü gelen Kazım Ö., eşi Hande Ö.'ye annesinin bir süre kendilerinde kalacağını söyledi. Hande Ö. ise yorgun olduğunu ve kendi annesinin evine gitmek istediği söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası Hande Ö., 4 aylık erkek bebeği A.Ö.'yü kucağına alıp evden gitmek istedi. Ancak Kazım Ö., oğlunu annesinin kucağından çekip alarak, evin salonundaki cam sehpanın üzerine attı.

Hande Ö., sehpanın kırılmasıyla kanlar içinde kalan ve başından yaralanan oğlunu hastaneye götürmek istedi ancak Kazım Ö., engel olup eşinin telefonuna el koydu. Bebeği eşine verdikten sonra evden kaçan Hande Ö., komşularından yardım istedi. Hande Ö., komşularının yardımıyla bebeğini geri alıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bebek A.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hande Ö.'nün şikayeti üzerine Kazım Ö. hakkında, mahkeme tarafından 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

"ÇOCUĞUM ÖLÜYOR ZANNETTİM"

Hande Ö., eşinin olay günü eve saat 21.00'de alkollü geldiğini belirterek, "Geldikten sonra 5 dakika içinde olaylar oldu zaten. Ailesi zaten evimin içine çok müdahale ediyordu. Yani bir kayınvalide oğluyla gelinin ortasında yatar mıydı? Bizim ortamızda yatmaya çok meraklıydı. Kendisi zaten bizimle sürekli yatmak istiyordu. Ben zaten haftanın 5 günü ailesini ağırlıyordum, sesimi çıkarmıyordum. Annesi her hafta sonu bizde kalmak istiyordu. Ben de o gün eşime, 'Neden sürekli annen bizde kalıyor, ben anneme gidiyorum, zaten yorgunum' dedim. Sonra beni hırpaladı, 'Sen nereye gidiyorsun, gidemezsin ver oğlumu' dedi. Kucağımdan zorla hırpalayarak çocuğumu aldı. Daha sonra bana tehditler savurdu. Çocuğumu kucağına aldıktan sonra bana, 'Gidecek misin şimdi, gidiyor musun' dedi. Ben de 'Tamam Kazım gitmiyorum, ne olursun çocuğumu ver' dedim. Bana ağır küfürler söyledi. Hakaret ettikten sonra cam sehpanın önüne doğru yürüdü. Beni cezalandırmak ve korkutmak için çocuğumu cam sehpanın içine attı. Bağırarak çocuğumun yanına gittim, o cam sehpanın içinden çıkardım. Kanlar içinde kalmıştı, gözünün içine kadar kırmızılık vardı. Ben ölüyor zannettim, kucağıma aldım ama o sırada bile bana çocuğumu vermek istemedi" diye konuştu.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

Olay sonrasında bebeğini hastaneye götürmek istediğini ancak eşinin kapıyı kilitlediğini söyleyen Hande Ö. "Sonra mecbur bebeği eşimin eline vermek zorunda kaldım ve kapıyı açıp yalın ayak bir şekilde komşuma gittim. Sonra oğlumu alıp hastaneye gittim ama eşim benimle gelmedi. Sonra annesiyle görümcem gelip evdeki delilleri yok ediyorlar. Cam sehpanın demirini evden çıkarıyorlar. Şu anda 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ama boşanmak istiyorum. Çocuğuma ve bana zarar vermesinden korkuyorum. Çocukla hiç ilgisi yok. 15 gün oldu, o olaydan sonra çocuğumu hiç sormadı. Merak etmedi, 'İyi mi değil mi' diye kimse aramadı. Kendi de sormadı, peşine de düşmedi. Ben evlenmeden önce özel silahlı güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemediği için bıraktım. Tekrar mesleğimi yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durup çocuğuma bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İFADEM, BENİM SÖYLEDİĞİM GİBİ YAZILMADI"

Hande Ö. ayrıca, karakolda verdiği ifadenin değiştirildiğini öne sürerek, "İfade kağıtlarını elime aldığımda ifademin benim söylediği gibi yazılmadığını fark ettim. Eşimin 2 dayısı o karakolda çalışıyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yazılmıştı. Bilerek düşürdüğünü söyledim ama onlar bana, 'Savcılığa göre hazırlanıyor' dediler ve 'Beraber düştüler' yazmışlar. Zaten olayın şokundaydım, daha bir 2 saat olmuştu imzaladım" dedi.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Kadın, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa karaca:
    bu saatten sonra, o kişiden koca olmaz, daha doğrusu aile olamazlar.en doğrusu ayrılmak.Allah korusun faciaya sebep olabilir. 83 2 Yanıtla
  • Alper SN:
    Allahimm sifa ver masuma.... çocuğun ne suçu var dengesiz adam 66 0 Yanıtla
  • Berdeser:
    Bir insan hangi akla böyle bir şey yapar. Yaşamaya hakkı yok bence. Yaşatılmamalı ! 47 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    hayvan oğlu hayvan 42 0 Yanıtla
  • Neset null:
    bu adama 2 ay uzaklastirma nasıl komik ya bu adami içeri atcan bı daha cikarmican 39 1 Yanıtla
  • Apo Kara:
    100 yılın Akp sinde normaldir böyle şeyler yeterki bir yerde dayın olsun 24 15 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Boşanma davalarına bakan hakimlerin önceliği "Aile bütünlüğünü" sağlamak olmuştur her zaman , davaların uzaması da bu yüzden. Bu gibi durumlar da boşanma ilk celsede gerçekleşmeli aksi halde daha vahim sonuçlar olabilir. 32 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    onun bunun evladı 24 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    kayinvalide aramizda yatiyordan sonrasini okumadim allah o masum yavruya acisin da kadinin da soyledigi bu sey inandirici gelmedi akli basinda hic kimse bunu yapmaz 12 2 Yanıtla
  • My Way:
    Gelin ve kaynana bir oldular çocuğun ailesini yıktılar.O bebeği de kaynana fırlattı atti.Dedi ki al picini nereye gidiyorsan git.Olay iç yüzü budur 4 2 Yanıtla
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