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Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir şahıs, aracına aldığı babasının çalışanını bıçakladıktan sonra hastaneye götürmek için yola çıktı ancak kaza yaptı. Kaza sonucunda şahıs gözaltına alınırken, çalışan ise hastanede hayatını kaybetti.

14.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:05
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BURSA'da aracına aldığı babasının çalışanı Ayhan Gülal'i (42) bıçaklayıp, ardından hastaneye götürmek için yola çıkan Taha Satır (22), otomobili ile kaza yaptı. Kaza sonrası Satır gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gülal hayatını kaybetti.

Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir dönüşüm tesisinde çalışan Ayhan Gülal, mesai bitiminde aynı iş yerindeki bir arkadaşı ile iş yeri sahibinin oğlu Taha Satır'ın otomobiline bindi. Çalışanları 16 BGF 545 plakalı otomobiline alan Satır, daha sonra Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bırakmak istedi. Ayhan Gülal, Satır'dan kendisini Gürsu ilçesindeki evine bırakmasını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobildeki diğer işçinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Taha Satır otomobilden aldığı bıçakla kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Gülal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Satır, daha sonra kanlar içinde kalan Gülal'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek için otomobiline taşıdı.

BİLİNCİ KAPANINCA PANİKLEDİ

Hastane yolunda Gülal'in bilincinin kapanması üzerine panikleyen Satır, saat 01.30 sıralarında Kestel ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapınca kullandığı otomobil, kavşaktan dönüş yapan bir başka otomobile çarptı. Otomobilde Gülal'i görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülal, kurtarılamadı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Taha Satır, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, Beni eve bırak dedi, ardından da küfretti. Ben de aracımdan aldığım bıçakla bıçakladım diyen Satır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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