Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı
Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı

Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı
04.09.2025 10:50
Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı
Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kızını boğup, intihar süsü vermek için bileklerini kestikten sonra intihara kalkışan Amir Yazıcı mahkemede, "Kızımın üzerine oturup boynunu sıktım. Hareketsiz kalınca kalkıp birkaç sigara içtim. Sonra bileklerini jiletle kestim. Eski eşime mesajları acı çekmesi için attım" dedi. Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaprıtıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Bedri Rahmi Caddesi'nde Amir Yazıcı'nın (44) evinde 10 Şubat 2025'te Türkiye'nin kanını donduran bir olay yaşandı. Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı (13) ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı. Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklanan Amir Yazıcı, hakkında Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanık Amir Yazıcı, avukatları ile eski eşi G.U. ile yakınları katıldı.

KIZININ TELEFONUNDAN ANNESİNE "BENİ ÖLDÜRDÜN" MESAJI ATMIŞ

Anne G.U., ifadesinde, olay günü eski eşinin kızına, "O evinizi yakacağım, annenle seni öldüreceğim" dediğini öğrendiğini bunun üzerine eve gitmeyen kızını sormak için eski eşini aradığını anlattı. G.U., "Kızımı sorduğumda. 'Kızım benimle birlikte gezmeye çıkacağız, kahvaltı yapacağız' dedi. Bunun üzerine kızımın sesimi duymak istediğimi söylediğimde, lavaboda olduğunu söyledi. Daha sonra yaklaşık 10 kez aradığımda ulaşamadım. Daha sonara Amir, kızımın eski telefonundan bana, 'Ben sana ne dedim bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi? Al yaşa bakalım katilsin' yazılı mesaj gönderdi. Ardından da kızımın ağzından, 'Anne beni öldürdün senin yüzünden öldüm" şeklinde mesaj attı. Amir Yazıcı'dan şikayetçiyim" dedi.

"ÜZERİNE OTURUP BOYNUNU SIKMAYA DEVAM ETTİM"

Sanık Amir Yazıcı, kızı ile annesinin sevgilisi nedeniyle tartışma yaşandığını öne sürerek, "Bu durumu sorduğumda, 'Ben annemle ilgili özel özel şeyleri seninle paylaşmam. Sen bana karışamazsın, annemin görüştüğü kişilerle ilgili sana bilgi vermem' dedi. Bunun üzerine sinirlendim, boğazına sarılıp boğuşmaya başladık. Su tırnaklarıyla yüzümü çizdi. Daha sonra koltuğun üzerine düştük, üzerine oturup boynunu sıkmaya devam ettim. Su hareketsiz kalınca, kalkıp birkaç sigara içtim. Daha sonra bileklerini jiletle kestim. Daha sonra kendi bileklerim ve boynumu kestim. Eski eşime mesajları acı çekmesi için attım" dedi. Yazıcı, kızını plan yaparak öldürmek amacı olmadığını ifade ederek, "Planım mesajları konuşup alışverişe gidip eve döndüklerinde onun yanında intihar etmekti. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Yazıcı'yı, "Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı - Son Dakika
